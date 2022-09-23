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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜登承諾出兵衛台　邱國正樂觀其成：要自助人才會助

▲▼國防部長邱國正。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統拜登18日接受訪問時表示，中國一旦入侵台灣，美國軍隊將會捍衛台灣，這是他目前為止針對中國大陸武統台灣最明確的一次回答。對此，國防部長邱國正23日回應，樂觀其成，但不把這當任何期望，自己國家自己救，不會完全依賴別人。

對於拜登在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的採訪時，第四次說出美國將保衛台灣。邱國正表示，對談話內容樂觀其成，但不會把美方談話內容當作期望，不能完全依賴別人，自助才有人助、自己國家自己救，這是國軍所奉行的。

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