美國有望「完全消滅」猴痘　白宮應對小組：未來將剩零星個案

▲白宮猴痘小組副專員達斯卡拉奇斯（Demetre Daskalakis）表示，猴痘有望在美國被消滅。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

白宮猴痘應對小組官員表示，美國境內的猴痘病例證在下降，估計隨著時間推移，病例將降至相當低的零星個案，「我們的目標是希望消滅猴痘，這是我們正在努力的方向。而我們的預測是，我們將非常接近目標」。

根據《紐約時報》報導，白宮猴痘應對小組副協調官達斯卡拉奇斯（Demetre Daskalakis）博士22日表達了樂觀態度，認為猴痘病毒可望在美國被完全根除（eradicate），估計未來猴痘感染病例將下降到零星個案，衛生官員可以藉由隔離患者、密切接觸者，以及接種疫苗等手段來終結猴痘疫情。

美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）受訪時也表示認同達斯卡拉奇斯的觀點，「拜登總統從一開始就說，『掌握控制關鍵，然後保持領先』，如果我們把某些群體拋諸在後，那便不是真正的超越疫情。」明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael T. Osterholm）表示，天花只發生在人類身上，但猴痘卻會傳染給動物，也就是說，只要有動物宿主，那麼猴痘傳染人類的風險將永遠存在。

▲美國猴痘疫情嚴峻之際，紐約市還提供「車來速服務」為民眾接種猴痘疫苗。（圖／路透）

奧斯特霍姆說，「在公衛領域中，根除（eradication）一個非常神聖的詞，代表要讓病毒永遠消失，而目前我們唯一曾根除過的病毒就是天花。」他指出，另一個更好的詞彙是消除（elimination），例如美國曾實施大規模的消除麻疹計畫，大大降低了麻疹病例的發生，但直至今天仍有世界各地個案傳入病毒。

哥倫比亞大學公共衛生學院流行病學教授艾爾薩德（Wafaa El-Sadr）也像達斯卡拉奇斯一樣樂觀認為，猴痘可以獲得控制，但相對地必須付出巨大努力，將疫苗覆蓋至各個族群，「有個風險是，你很難接觸到貧窮或缺乏意識的少數族裔族群…正如我們所見，他們往往在接種疫苗方面處於落後。」

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