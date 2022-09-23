女王離世蘇格蘭罕現5道彩虹　凱特王妃：她從天上看著我們

▲威廉王儲、凱特王妃昨出席活動。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世本月8日離世後，巴爾莫勒爾城堡（Balmoral）上空共出現五道彩虹，英國威爾斯親王威廉和王妃凱特昨（22日）出席葬禮後的第一個王室公務行程，凱特提到，頻現彩虹是女王「在天上看著我們」。

根據《每日郵報》報導，威廉和凱特昨在溫莎堡向參與女王葬禮的志工表達感謝，威廉提到，「在蘇格蘭幾乎不會看到彩虹，但（女王離世後）出現了5次」，凱特則笑著說，「女王陛下當時在天看上著我們」。

女王辭世當天（9/8）白金漢宮和溫莎堡外都出現彩虹，女王靈柩停在西敏廳期間，排隊等待瞻仰的人龍上空，和大笨鐘所在地、2012年為慶祝女王鑽石禧而改名為伊麗莎白塔上方也都曾出現彩虹。

▲英國女王96歲逝世，白金漢宮前出現彩虹。（圖／路透社）



英國天空18日再度出現彩虹，女王下葬地點溫莎堡19日也出現彩虹。

▲英國女王國葬前夕，倫敦市中心出現彩虹。（圖／路透）



英國女王伊莉莎白二世國葬19日在西敏寺舉行，現場約有2000名全球領袖政要、各國王室成員等人出席，舉國默哀2分鐘。國葬儀式結束後，女王靈柩運往溫莎堡，與父母、一生摯愛的丈夫菲利普親王相伴長眠於國王喬治六世紀念教堂。

▼英國女王國葬前夕，大笨鐘上方出現彩虹。（圖／達志影像／美聯社）

