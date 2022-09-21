女王國葬座位怎麼排？拜登坐14排被川普嗆「地段差」　英媒揭原因

▲ 拜登與夫人吉兒19日出席英國女王國葬。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登19日出席英國女王國葬，和夫人吉兒被安排坐在第14排，引來前總統川普發文嘲諷。不過英媒指出，拜登的座位安排其實是出於王室規條。根據先例，王室成員及大英國協領袖必須坐在最前方，拜登才會坐在偏後方的位置，與政治無關。

全球約2000名領袖、王室成員及外國政要出席女王國葬，其他國家領導人須乘巴士前往西敏寺，拜登和吉兒則乘專車抵達，坐在波蘭總統杜達（Andrzej Duda）後方的第14排座位，也就是倒數第7排。而川普在女王下葬後不久就發文嘲諷他的座位「地段太差」，批評他僅上任2年就讓美國不受尊重。

但《每日電訊報》報導，女王葬禮上的座位安排由王室規條決定，不論國家影響力大小，大英國協國家政治領導人地位皆高於其他領袖，因此拜登才會坐在加拿大總理杜魯道後方。日本德仁天皇與雅子皇后也被安排在拜登前方，坐在歐洲王室及約旦國王之後的第6排。

▲ 拜登夫婦手牽手進入西敏寺。（圖／路透）

女王國葬19日上午11時開始，西敏寺上午8時就坐滿了人，由英國外交部負責處理誰坐哪個位置、和誰一起坐的問題。為2000名貴賓安排座位有嚴格的規定，他們分別坐在靈柩台左右或前方，國王查爾斯三世等王室成員則在最前方。

包括杜魯道、紐西蘭總理阿爾登等世界領袖及日本天皇夫婦、西班牙國王夫婦等王室成員皆乘巴士抵達，魚貫進入西敏寺，僅拜登享有乘坐總統專車「野獸」的特殊豁免權。前英國駐美大使倫威克（Lord Renwick）對此則表示，美國總統擁有其他國家領袖沒有的豁免權實際上是標準做法。

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