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王室傳統不火化！防腐細節曝光　這任女王遺體還曾「冒氣體」爆炸

▲▼女王靈柩移靈西敏宮。（圖／路透社）

▲有禮儀師指出，女王的靈柩是用鉛打造，可幫助遺體保存長達一年。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世入葬之前，靈柩曾停放在西敏廳4天讓民眾瞻仰，而這段期間遺體該如何保存，也引發外界好奇。就有禮儀師指出，女王的靈柩是用鉛打造，可幫助遺體保存長達一年，而遺體本身也有進行防腐處理。不過有傳言指出，1603年女王伊莉莎白一世的防腐處理就曾發生問題，導致出現「遺體爆炸」意外。

綜合外媒報導，禮儀師「AskTheUndertakr」在TikTok頻道發文表示，女王的靈柩是襯鉛棺材（lead-lined coffins），能夠讓遺體完整保存長達一年，而這樣的靈柩以示王室的傳統，而這樣並非王室可能採取的唯一方法，「王室會請來最好的入殮師和設備，不惜一切代價來維護女王的遺體。

女王過世之後，靈柩一路從蘇格蘭運送回倫敦，還放置在西敏廳4天供民眾瞻仰，禮儀師認為，女王過世後在很短的時間內就進行了防腐處理，過去王室使用的防腐作法，包含將防腐劑注入體內。此外，女王靈柩的底部可能還有冷卻設備，幫助遺體可以完整無損。

 ▲▼英國女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）。（圖／CFP）

▲英國女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）。（圖／CFP）

不過女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）在1603年過世時，防腐處理似乎曾出現問題。有傳言指出，伊莉莎白一世死後遺體曾存放在里奇蒙宮（Richmond Palace）供瞻仰多日，接著又運往白廳宮（Palace of Whitehall）停留3周。

當時每天都有6名宮女看守在棺木旁邊，結果某日突然出現「啪一聲」，結果竟是因為遺體冒出大量氣體，導致頭部和身體出現爆炸。但倫敦格林威治皇家博物館（Royal Museum of Greenwich）一直對外否認這項消息，伊莉莎白一世的遺體直至死亡後一個月才被送到西敏寺安葬。

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