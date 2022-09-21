為女王送葬竟挨打！馬尾一甩「樂手被巴臉」退3步　尷尬片瘋傳

▲ 為女王送葬的皇家樂手意外被巴臉。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，19日國葬典禮後移靈溫莎，前往下葬途中卻發生一段插曲。送葬隊伍中一名騎兵行進中突然不穩，馬匹左右晃動中馬尾也跟著擺動，下秒竟正中一旁的皇家樂手臉上，令他一陣踉蹌，尷尬畫面全被拍下。

A horse flashes his tail hitting a soldier in the face. No harm done - even the most experienced of horses become overwhelmed by the occasion. pic.twitter.com/Xzw4WLdJ2L — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

根據《每日郵報》，當時女王靈柩正前往聖喬治教堂，影片中可見，街道兩旁有身穿藍色制服的士兵及樂手，以筆挺的站姿迎接送葬隊伍，騎兵隊經過時卻有幾名士兵疑似難以控制座騎，隊伍最旁邊的馬匹左右甩動尾巴，當場甩了右方的樂手一巴掌。

只見這名手持鼓棒的樂手被馬尾力道甩得上半身一撇，一陣踉蹌後倒退三步，卻也只能若無其事地重新回到隊伍中站好，身旁其他士兵及樂手則是毫無反應，一動也不動。

這段影片在社群媒體上瘋傳，網友紛紛留言開起玩笑，「兄弟，這很針對」、「天啊，可憐的傢伙」、「那匹馬記得你，你對牠做了什麼？」、「給他一枚勳章吧」、「至少不是馬糞」。

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