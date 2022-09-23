普丁一紙動員令逼出逃難潮！機場邊境全擠爆　克宮：媒體太誇大了

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）21日簽署「部分動員令」，宣布將動員30萬名預備役軍人參戰，消息一出立刻引發俄國人民逃難潮，不僅飛往鄰國的機票被搶購一空，各地邊境也湧現大量車潮。對此，克里姆林宮22日表示，這幾天有關總統頒布動員令，引起適齡役男逃難潮的新聞報導，過於誇大了。

根據《路透社》報導，針對總統普丁簽署部分動員令，引起俄羅斯人民出現逃難潮，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日在記者會上表示，「有關機場湧入大量人潮等類似的報導被過度誇大了，這一方面有太多假消息，我們必須要非常小心應對，避免我們成為假消息的受害者」。

▲俄羅斯人上街抗議被逮捕。（圖／路透）

獨立抗議監測組織OVD-Info調查，自從普丁21日下達動員令後，俄羅斯境內38座光一天就有超過1328多名抗議者被逮捕，而在莫斯科有民眾被逮捕到警局後，至少有3人直接在警局收到召集令。有媒體在記者會上詢問此事，佩斯科夫並未否認相關報導，還說「這樣又沒有違法」。

還有媒體詢問佩斯科夫，對烏克蘭的戰爭是否仍在掌握中，否則為什麼普丁會需要下達動員令。佩斯科夫則回答，俄羅斯在烏克蘭的特殊軍事行動已開始完成目標，現在（俄羅斯）實際上面對的是整個北約（NATO）和其背後的一切後勤能力，下達動員令是必要的動作。

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