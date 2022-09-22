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交換禮物收名牌項鍊！2年後驚覺「是假貨」　朋友1反應讓她氣炸

玩交換禮物收到名牌項鍊，竟是假貨。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲玩交換禮物收到名牌項鍊，竟是假貨。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

「用假貨看清一段友誼！」一名女網友抱怨，自己2年前和朋友玩交換禮物，2人說好禮物價值約1萬元，她當時挑選了名牌香水、保溫杯等，對方則送了LV的項鍊，後來她買了同品牌的皮夾，當下發現包裝質感和朋友送的項鍊相差甚遠，便拿去二手店鑑定，這才驚覺項鍊根本是假貨，朋友的反應更令人傻眼。

原PO日前在網路論壇Dcard發文，「在2020時與朋友（以下簡稱A）因為生日相近，所以決定交換禮物，並兩方說好禮物價值大約在一萬左右！因為真的想不到什麼禮物是適合對方，感覺對方什麼都不缺，於是選擇了實用性方面，DIOR香水、客製化有牌子的保溫杯及無框畫，總價值約一萬超出一點點。」

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女網友提到，「確認也包好禮物過後，與A約吃飯時間，聊天過程中，A提到自己購買的是LV項鍊，覺得適合我，所以選擇這份禮物，禮物價值超過原本預算，大約14500元，因為是找朋友『代購』，所以便宜了一些。當下我實在沒想這麼多，只覺得跟官網差700塊，為什麼要找人代購而已。」

原PO接著說，「2022年因為我要購買長夾，且官網要等很久…所以找了台北中山旗艦店的SA，並請剛好在台北的學姊幫忙先付錢，我再匯錢給她，因為要調貨，所以LV是直接使用他們的物流寄送至我家的，並不會有假貨問題，然而在收到長夾時，我就覺得盒子的觸感跟A送的項鍊盒子觸感不一樣」。

經過一番確認，原PO發現朋友送的項鍊是假貨，擔心對方也是受害者，猶豫了一陣子還是決定把此事告訴友人，「A表示她會再去問問看那個朋友，她會找時間來跟我拿項鍊～也表示沒想到自己送了個假貨，會再換一個正品的給我，可想而知根本沒有下文」，讓她憤怒直呼「妳有想過妳在詐欺我禮物嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「我通常不會跟朋友玩這種高額的交換禮物，誰知道他會送啥鬼東西給我，我自己拿這筆錢去買我喜歡的禮物還比較爽」、「看他後續反應就知道故意的，他一開始就決定拿便宜的交換騙你的真貨，不過我覺得你們交情應該也不是太好，他才會幹這種事情噱你一筆」。

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關鍵字：

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