看完放火新片他驚呆「有夠猛！」　一票也推：轉型後有變討喜

▲放火的新片讓網友不禁驚嘆「有夠猛！」（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis ）

網搜小組／鄺郁庭報導

百萬YouTuber放火（李育群）2年前捲入「仙人跳風波」，人氣大大受影響，至今依舊會遭人惡意調侃，但放火不僅高EQ看待，也持續拍片，沒有因此被擊沉。就有網友看了放火的最新影片後，忍不住驚呆，覺得企劃做得超好，大讚「這部真的該火！」引發話題。

放火17日上傳影片，「我在現實跟虛擬老婆Vtuber約會一整天！」就有網友看完後，忍不住給予高度評價，在Dcard發文，「放火的最新影片有夠猛 跟VTuber的一日約會」，說他看完後，覺得這個企劃真的有夠厲害，只是看到觀看次數，讓原PO覺得很可惜，因為明明有百萬訂閱，這部的觀看數目前僅約15萬次。

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雖然不清楚有沒有人做過類似的題材，但他就表示，以現在VTuber的流行程度，這部影片真的該火才對，「片長40分鐘，感覺一下就看完了，搞笑的部分跟溫馨的部分也都恰到好處，找來的台V也超可愛。」

貼文一出，不少網友也說自己有對放火改觀，「放火被仙人跳之後，真的表現越來越屌」、「他被仙人跳前，是我最討厭的YouTuber之一，結果現在是我最常看的，轉型後的影片真的很舒壓，更不用說他那跟鬼一樣的片師。沒在唬，他絕對是我看過轉型最成功的YouTuber」、「他被仙人跳後反而變討喜，以前覺得是低能YT之一，現在覺得變超屌。」