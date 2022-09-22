BTS粉絲快看！限量「聯名美式」有7位團員瓶身　只在超商買得到

▲7-11獨家自韓國引進「BTS聯名美式咖啡」，全系列共14款。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

BTS粉絲快看過來！就有超商自韓國引進獨家「BTS聯名美式咖啡」，全系列共有14款瓶身，各有7位團員視覺瓶身，即日起還可享「任選第2件半價」，粉絲可要把握機會收藏；另外，盒裝沖泡咖啡全系列還有買1送1，省荷包喝咖啡就趁現在。

7-11獨家推出2022年最新一代「韓國BTS聯名美式咖啡」，分為有糖、無糖2大系列，皆有7位團員視覺瓶身，粉絲一定要收藏，且即日起至10/4止，可享「任選第2件半價」。

▲西雅圖盒裝沖泡咖啡全系列買1送1。

另外，隨著天氣逐漸變涼，7-11觀察到秋冬咖啡沖泡飲銷售較春夏成長近2倍，因此再獨家引進西雅圖棉花球黑糖拿鐵、西雅圖經典摩卡拿鐵及西雅圖醇黑冰咖啡，即日起至10/18前，西雅圖盒裝沖泡咖啡全系列可享買1送1。

▲超罪惡泡菜牛肉堡限時吃。（圖／漢堡王提供，下同）

喝咖啡之餘當然也要吃得滿足，人氣速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」推出全新「韓式泡菜烤肉堡」，選用超開胃的酸甜微辣韓式泡菜作為主角，分別搭配8.8盎司火烤牛肉排、4.4盎司火烤牛肉排及去骨烤雞腿排推出3款罪惡選擇，且裡頭通通淋了韓式燒烤醬，並夾入美式起士片、生洋蔥，大口咬下超滿足，即日起至10/31止限時開賣，提醒有部分門市無販售全品項。

▲韓式泡菜搭配火烤牛肉、雞腿排超罪惡。