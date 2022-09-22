100根鐵管掉落「18層樓工地」！　日本工地4工人遭砸傷

記者王佩翊／編譯

日本新瀉縣22日下午1時多發生一起工安意外，一處建築工地原本要將約100多根用不到的鐵管從18樓垂降至1樓，然而過程中疑似是固定工具鬆脫，大量的鐵管瞬間砸落地面，現場發生巨大聲響，更造成4名工人受傷，所幸皆為輕傷。

根據《新瀉電視》報導，新瀉縣新瀉市中央區的一處大廈建地22日下午1時47分發生一起工安事故，當時工人正準備從18樓將已經用不到的鐵管垂吊至地面，然而過程中卻發生意外，約100根的鐵管就這樣從高處瞬間散落，並砸傷當時正在地面作業的4名工人。

報導指出，鐵管的直徑約為5公分，每根長度平均為1.5公尺，原是用於混擬土固化工程中，不過已經不會再使用，因此才會將其移至地面，沒想到卻發生意外。

目擊民眾表示，當時聽到巨大聲響，還以為是發生車禍，而且就算戴著耳機，撞擊聲量還是非常大。雖然有數根鐵管掉落至工地外的人行道，不過所幸沒有波及到其他路人。目前警方已經投入調查，以釐清事故發生原因。另外，受傷的4名工人僅受到輕傷，被發現時皆還有意識，但其中1人被砸中頭部。