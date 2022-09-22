快訊／邊境解封先取消唾液PCR！下周上路　前3天居檢改「1人1室」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日表示，經綜合評估入境檢疫措施實施情形、國內疫情、防疫與醫療量能，自今年9月29日零時起(航班表定抵臺時間)，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，前3天居家檢疫處所調整為「1人1室」，及配合邊境取消唾液採檢。

▲指揮中心指揮官王必勝。（資料照／指揮中心提供）

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▲放寬邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）

調增入境旅客家用快篩試劑檢測措施，相關規定如下：

一、檢疫天數：維持3天居家檢疫及4天自主防疫。

二、檢疫處所

(一)得於符合1人1室條件之自宅或親友住所進行3天居家檢疫及4天自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則。如自宅或親友住所未能符合1人1室條件，可入住防疫旅宿，但不可入住一般旅宿。

(二)同日入境之家屬/同住者可於自宅或親友住所，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但防疫旅宿單人房型小，建議以不超過2位成年人同住為原則。

(三)此外，有關移工、漁工或學生(境外生)檢疫處所相關規定，請依各該目的事業主管部會所訂規定辦理。

三、配合國際港埠取消唾液採檢PCR檢驗，調整入境旅客家用快篩試劑檢測措施如下：

(一)發放對象及劑數：入境時由國際港埠人員向2歲以上旅客發放家用抗原快篩試劑，發放劑數由原2劑調增為4劑。

(二)檢測時機：

1.入境當天或檢疫第1天：將會由關懷人員進行電話關懷時詢問此次檢測執行情形。

2.居家檢疫期滿當日(檢疫第3天)。

3.自主防疫期間之必要外出時，需有2日內快篩檢測陰性結果。

4.居家檢疫及自主防疫期間有症狀時。

(三)考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲者，其居家檢疫及自主防疫期間無需執行快篩檢測，若有出現症狀時比照入境旅客就醫方式處理。

另，有關入境旅客自主防疫期間應遵守之防疫規定維持不變：

一、非必要不可外出。

二、需有2日內家用抗原快篩陰性檢測結果，才可外出工作及採買生活必需品。

三、外出全程佩戴口罩及保持社交距離。

四、商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。

五、上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩。

六、避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

七、商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

八、非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

指揮中心再次強調，入境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守上述各項規範，共同維護國內社區安全。

行政院上午宣布邊境解封3條件俱全，將先於9/29放寬「3+4」全程一人一室，觀察一週後再行二階段鬆綁，約在10/13起全面鬆綁，屆時開放措施包含每周入境15萬人次、入境免居隔（0+7）、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。行政院長蘇貞昌表示，疫情終將結束，把抗疫最後一哩路走好、走完，讓國人全面恢復正常生活，讓台灣可以開大門。

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