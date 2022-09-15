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1萬6網購「中共黑星空氣槍」　機車修理工晚上改槍價格翻倍

▲▼刑事局第六大隊第五隊在5個地點、逮捕5人、6把具殺傷力改造槍，有2人利用水電工程行、機車行做掩護。（圖／民眾提供，下同）

▲刑事局第六大隊第五隊在5個地點逮捕5人、6把具殺傷力改造槍，有2人利用水電工程行、機車行做掩護。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局第六大隊第五隊為淨化選前治安，經多月跟蒐，45天內在5個地點逮捕5人、6把改造槍，有2人是開設水電工程行、機車行，晚上即拉下鐵門沉浸改造樂趣，槍枝中有1把是中共黑星空氣槍，嫌犯在網路上1萬6千元購得後，改造成具殺傷力的槍枝，警方表示，黑星目前在市面上相當罕見，粗估價格翻上好幾倍，至於6把槍是否有涉及不法，還在追查中。

▲▼刑事局第六大隊第五隊在5個地點、逮捕5人、6把具殺傷力改造槍，有2人利用水電工程行、機車行做掩護。（圖／民眾提供，下同）

刑事局中部打擊中心幾個月前陸續接獲改造槍枝的線報，經多月跟監蒐證齊全，在5個地點一一攻堅逮人、扣槍。

▲▼刑事局第六大隊第五隊在5個地點、逮捕5人、6把具殺傷力改造槍，有2人利用水電工程行、機車行做掩護。（圖／民眾提供，下同）

一，7月26日，會同台南警方查獲45歲林姓男子，查扣非制式手槍1枝（廠牌Walther PP）、子彈13顆、電鑽、鑽台及固定鉗等工具，林嫌白天是水電工，晚上即在自家的水電工程行改造。

▲▼刑事局第六大隊第五隊在5個地點、逮捕5人、6把具殺傷力改造槍，有2人利用水電工程行、機車行做掩護。（圖／民眾提供，下同）

二，8月9日，會同南投警方查獲37歲蔡姓男子，查扣非制式手槍1枝（廠牌：金牛座JP915）、模擬槍1枝、改造手槍半成品1枝、貫通槍管1枝、子彈9顆、電鑽及固定鉗等工具。

▲▼刑事局第六大隊第五隊在5個地點、逮捕5人、6把具殺傷力改造槍，有2人利用水電工程行、機車行做掩護。（圖／民眾提供，下同）

三，8月17日，會同台中警方查獲42歲葉姓男子，查扣非制式手槍1枝（廠牌：中國黑星空氣槍）、彈匣1個、電鑽、車床等工具，葉男是機車修理工人，晚上就在機車行內改造，葉男在網路上以1萬6千買了空氣槍，經貫穿槍管後即可裝填子彈，具有殺傷力。

▲▼刑事局第六大隊第五隊在5個地點、逮捕5人、6把具殺傷力改造槍，有2人利用水電工程行、機車行做掩護。（圖／民眾提供，下同）

四，8月30日，會同彰化警方查獲43歲黃姓男子，查扣非制式手槍1枝（廠牌：金牛座JP915）、子彈5顆、電鑽、電磨機等工具。

▲▼刑事局第六大隊第五隊在5個地點、逮捕5人、6把具殺傷力改造槍，有2人利用水電工程行、機車行做掩護。（圖／民眾提供，下同）

五，9月8日，會同台中清水、霧峰、第四分局查獲50歲林姓男子，查扣非制式手槍2枝（廠牌：金牛座JP915）、子彈8顆、火藥、電鑽、鑽頭等工具。

警方表示，6把改造手槍初驗都有殺傷力，全都依法移送台中地檢署偵辦，槍砲彈藥刀械管制條例已在2020年6月10日修正，改造及持有改造槍械已提高刑責到5年以上，併科1千萬元以下罰金，民眾勿以身試法。

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