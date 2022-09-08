玩具槍店藏近百把模擬槍！追出改槍集團...水準之高連特警也嚇到

▲警方執行今年度第三波全台掃黑行動，起獲台灣治安史上首見的MK18短版突擊步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

雲林縣西螺當地某玩具槍業者涉嫌庫存大批公告違法模擬槍並流入改槍集團，刑事局幹員4月起發動兩次搜索攻堅時，在該玩具槍店郭姓業者（62歲）店內、嘉義山區鐵皮倉庫查扣99把仿製巴西金牛座、貝瑞塔、克拉克等JP系列模擬槍；警方分析郭姓業者銷售通路，8月在新北市地下改槍工廠主持人郭男（28歲）住處，搜出3把由金屬模擬槍改造成的衝鋒槍、步槍，及制式步槍子彈108發。

其中1把MK18短版突擊步槍，係美軍特種作戰司令部、海豹部隊公發配槍，郭男持有的MK18突擊步槍製作精良程度，讓持Daniel Defense同款突擊步槍的刑事局除暴特勤隊幹員驚訝表示，「第一次攻堅看到歹徒有MK18步槍！」

郭嫌持有的MK18經送刑事局鑑識中心槍彈股經專家鑑識，警方僅能從步槍的壓印編號、槍管膛線與正版MK18略有差異，其餘結構、材質都與正版的MK18軍規突擊步槍一致，郭嫌持有步槍製作水準精良前所未見，讓特警捏把冷汗。

▲警方執行今年度第三波全台掃黑行動，起獲台灣治安史上首見的MK18短版突擊步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊指出，年初接獲線報指出，國內有集團使用模擬槍及市售合法的PAK空包彈製作改造槍枝及子彈，警方發現市售PAK空包彈多從國外專業槍廠生產引進，底火、火藥都與制式子彈相同，有心人僅需添購裝飾銅鉛彈頭、彈殼底火回填火藥壓固彈頭，就可快速大量生產有殺傷力的子彈。

刑事局會同新北市刑大、蘆洲、三重、永和分局、雲林縣刑大共組專案小組，訪談改槍圈多名玩家，鎖定在雲林縣西螺當地開設玩具槍店的負責人郭男庫存大批JP模擬槍且接受訂單出貨，新北地區的郭男、江男、呂男等人則為改槍集團成員，多次向該玩具槍店洽詢購買改槍相關零組件，專案小組報請雲林、新北地檢署指揮偵辦。

警方突擊郭男主持的改槍集團位於新北住處，查扣包含MK18突擊步槍、衝鋒槍在內的3把改造長槍、及兩把改造手槍，制式步槍彈108發、手槍彈89發，槍枝零件一批，改槍車床、鑽床、砂輪機、研磨機、鑽孔機工具一批。

藏有99把模擬槍的郭姓玩具槍業者到案辯稱，因持有庫存太大「懶得申報、想要自己收藏」，否認販售所藏模擬槍；涉嫌改槍並持有5把改造長短槍的新北市郭男，則把所有違法槍械推到「都是過世的朋友寄放」卸責，但警方早已掌握雙方交易模擬槍及槍枝零組件的關鍵證據，訊後依觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》移送地檢署複訊，郭男改槍集團3人訊後遭裁定羈押禁見，玩具槍業者則獲交保候傳。

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