網傳「5克以下毒品進校園免罰」　刑事局正式聲明斥：3年假新聞

▲刑事局。（資料照／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

近來網路流傳一則「攜5克以下毒品進校園免罰」的假訊息，14日晚間刑事局正式發出聲明嚴正駁斥該則「假」消息。警方指出、近來網傳攜帶5公克以下毒品進入校園無法可罰，經查為3年前流傳的假消息，警方強調，政府對毒品仍採「零容忍」的態度，呼籲民眾勿以身試法，並切勿將未經查核之假消息繼續轉傳，以免誤導社會大眾。

事實上，該則假訊息肇因2019年國民黨與民進黨針對《毒品危害防制條例》第4、6、31-1條條文修正草案，當時國民黨團認為對校園毒品應採「零容忍」政策，認為上述條文法定持有重量應下修為「1」公克，超過即有刑責，但民進黨投票表決封殺，把處罰標準放寬到持有5公克毒品才以毒品危害防制條例移送，5公克以下採行政罰鍰。

當時藍營支持者就曾製作「攜5克以下毒品進校園免罰」哽圖在網路上流傳，未料近來地方大選將至，網路該哽圖又再度出現，刑事局為此特別提出說明如下。

刑事局指出，依據《毒品危害防制條例》第11條及第11條之1，無正當理由持有第三、四級毒品是違法行為，持有純質淨重5公克以上第三、四級毒品為刑事罰，持有純質淨重未達5公克之第三、四級毒品則為行政罰。

警方表示，《毒品危害防制條例》於2020年正式修正時，將持有第三、四級毒品罪之純質淨重由20公克以上修正為5公克以上。其修法是大幅加重對毒品的處罰，將能有效遏阻毒販僥倖心理，防制新興毒品擴散，減少青少年接觸新興毒品的機會。

當時國民黨立委譏諷，政府聲稱對毒品仍採「零容忍」政策，卻為何不把校園毒品持有案件下修到1公克、甚至真正做到零容忍，但綠營認為就算持有5公克以下也可科罰刑行政罰鍰，並非免罰，認定「攜5克以下毒品進校園免罰」是假消息，警方呼籲民眾切莫轉傳以免觸法。

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