只有3天！　超商不限口味「霜淇淋買1送1」

▲超商限時3天霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

明天就衝一波！全家「霜淇淋買1送1」又來了，明（23）日起連3天不限口味準時搶吃；全門市更加碼推指定雪糕也推買1送1，把握機會搶吃。

全家全門市於9月23日至9月25日限時3天祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，且不限口味，包括經典「小農鮮奶霜淇淋」、最新「東方美人霜淇淋」通通有，還有一次嗑爆2口味的「胖胖版綜合款」，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；且全門市還加碼推「阿奇儂藏心布蕾雪糕」也有買1送1。

▲COLD STONE限時買1送1要吃 。（圖／COLD STONE提供）

另，COLD STONE近日也攜手傳說對決推出全新3款冰淇淋，首推「木瓜仙子」，首次出現的木瓜牛奶冰有著香甜濃郁木瓜奶香，搭配軟Q小麻糬、鮮乳煉乳，還加入鹹甜奶油餅乾增添口感，再來的「燕尾服黑面俠」則是使用極濃黑玫瑰鹽冰淇淋，口感香濃鹹甜，搭配微苦黑巧克力餅乾、巧克力淋醬，最後以蜘蛛網巧克力片點綴，視覺效果滿分，巧克力控一定會愛。

除外，還有經典款「創始者最愛」也換上聯名造型，口味部分選用奶香冰淇淋搭配布朗尼、胡桃、巧克力醬及焦糖醬，打造香濃滋味，即日起至11月3日限時開吃，且期間只要於直營門市出示傳說對決遊戲內COLD STONE公告畫面，即可享有「中杯以上冰淇淋買1送1」，再加碼於LINE官方帳號天天抽免費冰淇淋兌換券、冰淇淋買1送1、桶裝買1送1等多項優惠，每帳號每天限抽1次，數量有限、送完為止。

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