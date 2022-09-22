　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

踢爆許淑華家族17件自肥工程　蔡培慧：花瓶擺前面，黑道站後面

▲▼民進黨立法院黨團 「許淑華家族 假公濟私 黑影幢幢」記者會 羅致政 蔡培慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團今天上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣長選戰倒數兩個月，民進黨參選人蔡培慧22日北上參與民進黨立法院黨團記者會，痛批許淑華家族「黑影幢幢」，提3問質疑：為什麼許要護航砂石業者？為什麼為了協助「黑道」正副議長蓋議會大樓，把剛蓋好的運動公園毀掉？為何家族招待所自肥工程17件？蔡直言，不希望許淑華當縣長是「花瓶擺在前面，黑道站在後面」，強調不允許黑道治縣。

民進黨團今天上午舉行「許淑華家族假公濟私黑影幢幢」記者會。民進黨團幹事長羅致政會中指出，過去許淑華家族曾經有一棟4層樓的招待所，其聲稱該建築是合法產物，但今年已經不見了，為什麼要拆掉呢？這是因為裡面藏著很多貓膩、不可告人的過去，可能許認為自己要參選縣長，恐因此被攻擊，因此超前部署拆除該建築，變成「消失的招待所」。

蔡培慧競選總部發言人陳紀衡表示，在這棟建築物的周遭，總共發包了17件工程，最後決算金額是1780萬左右，許淑華擔任南投市長期間，毫不避諱地發包工程來整修自己家廟周邊的環境，是假公濟私、公器私用，若當選縣長會不會讓南投縣變成像花蓮縣一樣？

立委林靜儀補充，許淑華家族佔用國有地蓋違建的招待所，在裡面喬事情，要到選舉的時候再把它拆掉，類似的案子也發生在台中海線的顏家，是地方家族利用政治、經濟、地方組織的實力佔用國有地，把國家資源當作自己家的後院使用，且根據法院判決書，自1995年以來該建築就成為檢調單位搜索的場域，包括違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇取財、強暴脅迫、妨害人身自由等刑事案件，許多案件都判刑定讞，甚至入監服刑。

林靜儀質疑，若許淑華當選縣長，這個招待所會不會再蓋回來？如果是她爸爸、兄弟使用招待所，她動不動、拆不拆？林說，在合法的範圍內進行各種社會經濟行為都沒有話講，但是政治人物利用自己在縣府的能力，進行公共資源的分配，更加鞏固家族勢力的凝結和強大，這是台灣人民不可接受的事情。

▲▼民進黨立法院黨團 「許淑華家族 假公濟私 黑影幢幢」記者會 羅致政 蔡培慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立法院黨團 「許淑華家族 假公濟私 黑影幢幢」記者會 羅致政 蔡培慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立法院黨團 「許淑華家族 假公濟私 黑影幢幢」記者會 羅致政 蔡培慧。（圖／記者屠惠剛攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／「CP值奪冠」遭出征！　中華大學喊衰說話了
快訊／0+7將上路　口罩管制放寬「規範曝光」
快訊／邊境再鬆綁！　9／29起入境升至每週6萬人次
颱風「塔拉斯」最快今晚生成！　另一低壓「閃過台灣」週末炸雨彈
快訊／新北警抓錯人「爆打無辜男」　2警、所長懲處出爐
嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」：學霸人設崩壞
俄國逃難潮！網狂搜「離開俄羅斯」　單程機票飆漲7倍
小孩「連篩3天都陰」！媽保證：戳很深　醫一捅傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《外役監條例修正草案》拍板　政院調整資格：重大暴力犯罪不能遴選

柯文哲以「惡霸性侵」護高虹安　黃珊珊：比喻不恰當！但邏輯應該對

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

相似比例24%！口譯哥嗆高虹安論文「非常爛」　淡江助教打臉

踢爆許淑華家族17件自肥工程　蔡培慧：花瓶擺前面，黑道站後面

快訊／邊境鬆綁！929起入境總量升至每週6萬人次　取消機場唾液PCR

快訊／邊境0+7將上路　口罩管制放寬規範曝光

國門開放周玉蔻三天前就先知道！　她怒：指揮中心在寶島聯播網？

立院新會期明開議　曾銘宗：國民黨團一定強力杯葛

LIVE／邊境「0+7」將上路、口罩令擬鬆綁　行政院最新說明

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

《外役監條例修正草案》拍板　政院調整資格：重大暴力犯罪不能遴選

柯文哲以「惡霸性侵」護高虹安　黃珊珊：比喻不恰當！但邏輯應該對

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

相似比例24%！口譯哥嗆高虹安論文「非常爛」　淡江助教打臉

踢爆許淑華家族17件自肥工程　蔡培慧：花瓶擺前面，黑道站後面

快訊／邊境鬆綁！929起入境總量升至每週6萬人次　取消機場唾液PCR

快訊／邊境0+7將上路　口罩管制放寬規範曝光

國門開放周玉蔻三天前就先知道！　她怒：指揮中心在寶島聯播網？

立院新會期明開議　曾銘宗：國民黨團一定強力杯葛

LIVE／邊境「0+7」將上路、口罩令擬鬆綁　行政院最新說明

Fed升息3碼　報告：利率若超過4%「經濟難以避免陷入衰退」

台南市警局破獲製毒工廠　郭信良議長率員頒慰問金

楊冪「全球首穿」薄荷藍套裝颯又美！　逆天雪白長腿無極限放送

《外役監條例修正草案》拍板　政院調整資格：重大暴力犯罪不能遴選

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」！全場點頭：被放生了

女友搬離拒聯絡…他怒盜帳號3天狂點6萬元外送　腦衝下場曝

國旅補助經費用罄！觀光遊樂園「門票3折」優惠10／7截止

柯文哲以「惡霸性侵」護高虹安　黃珊珊：比喻不恰當！但邏輯應該對

想買穿衣鏡又怕佔空間？50元「貼牆拼貼鏡」輕鬆為家打造新裝

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家指：算法阿Q「是招生話術」

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

政治熱門新聞

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

新竹市長最新民調曝光　高虹安29.9%領先藍綠

「臺灣吧」談教育就被出征　網氣：乾脆改民進黨側翼Bar

快訊／高虹安遭圍剿　柯以「惡霸性侵女生」比喻

蔣孝嚴早已驗過DNA？　周玉蔻：若是後代怎麼沒有「認祖歸宗」

快訊／邊境0+7將上路　口罩管制放寬規範曝光

高虹安登Google熱搜　戰學歷損形象

中華大學接受高虹安道歉！綠營側翼：學生會自己想當狗

幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了

高虹安還原潑髒水時序！揭綠營一條龍手法

高虹安民調第一　他點出選戰最大危機

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

陸稱統一後實施一國兩制　陸委會反駁

蔣孝嚴緋聞女主角是誰？　周玉蔻曝關鍵字網驚：核彈級的新聞

更多熱門

相關新聞

柯「惡霸性侵」護高　黃：比喻不當

柯「惡霸性侵」護高　黃：比喻不當

民眾黨新竹市長參選人高虹安被指控博士論文涉嫌抄襲，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲以「像是惡霸要性侵女生，女生為了反抗咬一口，結果每個人都說為什麼咬人」來比喻，引發外界質疑說法不當。獲柯文哲支持的無黨籍台北市長參選人黃珊珊也認為，柯文哲比喻不是很恰當，但「他邏輯應該是對的」。

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家：算法阿Q「是招生話術」

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家：算法阿Q「是招生話術」

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

口譯哥嗆高虹安論文非常爛　遭淡江助教打臉

口譯哥嗆高虹安論文非常爛　遭淡江助教打臉

幕後／林佳龍學韓國瑜喊「發大財」　因政策偏執狂要戒掉「話太多」

幕後／林佳龍學韓國瑜喊「發大財」　因政策偏執狂要戒掉「話太多」

關鍵字：

蔡培慧許淑華2022九合一大選2022南投縣長

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／連續第3次　Fed宣布升息3碼

Sandy懷孕早洩端倪！黃子佼：難怪

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面