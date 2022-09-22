踢爆許淑華家族17件自肥工程　蔡培慧：花瓶擺前面，黑道站後面

▲民進黨團今天上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣長選戰倒數兩個月，民進黨參選人蔡培慧22日北上參與民進黨立法院黨團記者會，痛批許淑華家族「黑影幢幢」，提3問質疑：為什麼許要護航砂石業者？為什麼為了協助「黑道」正副議長蓋議會大樓，把剛蓋好的運動公園毀掉？為何家族招待所自肥工程17件？蔡直言，不希望許淑華當縣長是「花瓶擺在前面，黑道站在後面」，強調不允許黑道治縣。

民進黨團今天上午舉行「許淑華家族假公濟私黑影幢幢」記者會。民進黨團幹事長羅致政會中指出，過去許淑華家族曾經有一棟4層樓的招待所，其聲稱該建築是合法產物，但今年已經不見了，為什麼要拆掉呢？這是因為裡面藏著很多貓膩、不可告人的過去，可能許認為自己要參選縣長，恐因此被攻擊，因此超前部署拆除該建築，變成「消失的招待所」。

蔡培慧競選總部發言人陳紀衡表示，在這棟建築物的周遭，總共發包了17件工程，最後決算金額是1780萬左右，許淑華擔任南投市長期間，毫不避諱地發包工程來整修自己家廟周邊的環境，是假公濟私、公器私用，若當選縣長會不會讓南投縣變成像花蓮縣一樣？

立委林靜儀補充，許淑華家族佔用國有地蓋違建的招待所，在裡面喬事情，要到選舉的時候再把它拆掉，類似的案子也發生在台中海線的顏家，是地方家族利用政治、經濟、地方組織的實力佔用國有地，把國家資源當作自己家的後院使用，且根據法院判決書，自1995年以來該建築就成為檢調單位搜索的場域，包括違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇取財、強暴脅迫、妨害人身自由等刑事案件，許多案件都判刑定讞，甚至入監服刑。

林靜儀質疑，若許淑華當選縣長，這個招待所會不會再蓋回來？如果是她爸爸、兄弟使用招待所，她動不動、拆不拆？林說，在合法的範圍內進行各種社會經濟行為都沒有話講，但是政治人物利用自己在縣府的能力，進行公共資源的分配，更加鞏固家族勢力的凝結和強大，這是台灣人民不可接受的事情。