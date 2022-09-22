幕後／林佳龍學韓國瑜喊「發大財」　因政策偏執狂要戒掉「話太多」

▲林佳龍出席聯合競選總部成立大會。（圖／林佳龍競辦提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前在競選總部成立時，喊出「貨出去、人進來、新北發大財」的口號，這被嘲諷是在模仿國民黨前高雄市長韓國瑜的口號，甚至綠營內部傳出是台中前交通局長王義川出的點子。不過，其實這實在冤枉了王義川，事實是林佳龍長期被詬病「話太多」，論述太冗長，他才突發奇想，透過淺顯易懂的方式讓民眾注意，意在把冷到不行的新北選戰炒熱。

林佳龍競選總部18日成立時，他喊出「貨出去、人進來、新北發大財」的口號，由於這與國民黨前高雄市長韓國瑜2018年競選口號如出一轍，馬上引起各方討論，甚至嘲諷他抄襲；而綠營內部還有人指控，是台中前交通局長王義川所出的點子。

不過，據了解，在林佳龍競選團隊內部會議上，王義川並未提出所謂「貨出去、人進來、新北發大財」口號的建議；林佳龍競選團隊人士表示，這確實有點冤枉王義川，在內部會議中他從未提出這個想法。

至於林佳龍為何突然拋出「貨出去、人進來、新北發大財」的口號？據了解，在民進黨內部，普遍認為林佳龍投入新北選戰，遇到最大的問題就是「話太多」，畢竟學者出身，對於政策論述的完整性有其堅持，甚至可以說是「政策偏執狂」。

綠營選戰幕僚表示，林佳龍投入新北選戰，面對的是國民黨具有高支持度的明日之星、新北市長侯友宜，在時間有局限性之下，「空戰」成為首要，但對手又採取「冷處理」的態度，回答記者提問都千篇一律，好比「我們尊重」、「我們努力拚市政」，這讓新北的選戰冷到極點。

該幕僚說，在侯友宜「冷策略」之下，林佳龍如果在面對記者訪問時，還是堅持政策論述完整、回應時事沒有金句，或是無法馬上有新聞標題，那這場選戰就只會繼續冷下去；因此，林佳龍在策略上勢必要做調整。

幕僚指出，不可否認的是，韓國瑜厲害的就是「金句」，用簡單的文字就能煽動人心，媒體有新聞哏、有新聞標題，這是他快速崛起的關鍵，但問題在於，當真正被檢驗的時候，就很容易破功，神話破滅後發現原來是個草包。

該幕僚表示，林佳龍跟韓國瑜恰恰相反，林佳龍是政策偏執狂，加上台中有具體的施政成果，但問題在於他論述太長、想說的太多，當選戰打起來，哪有人願意好好坐下來聽政策，新聞媒體也有篇幅限制，不可能把落落長的政策都能完整呈現，就算呈現了，在網路時代的擴散也有限。

所以，幕僚表示，林佳龍深知自己的困境，才採取不同的手法，先喊出響亮的口號，就是「貨出去、人進來、新北發大財」，吸引媒體關注，再來說明自己跟韓國瑜的不同之處，自己是有能力跟擘劃的，如此才有機會在冷到不行的新北選戰中，試圖激起一點點火花。

因此，林佳龍在公開受訪時說明，他的政見就是「貨從雙港出，客從雙港入，新北產業經濟大發展」的簡稱。對於口號抄襲的質疑，他則說，他在擔任台中市長、交通部長時就「海空雙港」、「客貨聯運」的計畫，前陣子在淡水，前面就是台北港，一邊是桃園國際機場與航空城，所以提出海空雙港計畫，全稱是「貨從雙港出，客從雙港入，新北產業經濟大發展」。

林佳龍解釋，他是做實事的，雖然敬佩韓國瑜口號簡單、有力，「可是韓國瑜只說不會做，我是已經在做，且有政策內容。」

▼林佳龍出席聯合競選總部成立大會。（圖／林佳龍競辦提供）

