快訊／10／15前開國門、口罩令「0+7」後解除　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/22）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內準備開放國境，入境改採「0+7」政策，王必勝今日接受專訪透露還要觀察一週的疫情趨勢，但最晚不會超過10月15日；另針對口罩禁令，他也表示會在0+7實施之後進行調整，相關情況預期記者會進一步說明。

每週二、週三都是單週本土病例單日最高的時間，指揮中心昨日公布國內新增4.6萬例本土個案，和上週三新增4.9萬相比，下降6%；另看前天單日病例4.4萬，也比上週二下降4.9%。是否疫情高峰已經出現在上週？王必勝昨回應「有這個可能」，但這幾天也是很關鍵，本週三4.6萬和上週三4.9萬差別不是很大，隨時又變多也是有可能，至少要再看一週來做確定。

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指揮中心先前不斷強調疫情趨勢向下將會開放國門，王必勝今早接受資深媒體人周玉蔻專訪時，透露行政院已經進行國門開放的最後階段，可能要再觀察一週的疫情趨勢。不過，周玉蔻追問是否會在10月15日前，他則承諾「是」，但公布時間點依舊未定。

至於已經維持多時的口罩規定，王必勝表示會在0+7上路後進行鬆綁，邏輯會跟現在不同。目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「基本上不用戴，某些例外情況才要戴。」例如大眾運輸工具上必須戴。