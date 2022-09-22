指揮中心解散？王必勝揭「2條件」：衷心期望早點結束這份工作

▲指揮中心指揮官王必勝接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

資深媒體人周玉蔻今（22）早在廣播節目訪問中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝時，提到「指揮中心何時解散？」一事，王必勝則表示，「有2條件」，包括疫情穩定趨緩與所有防疫措施常態化。不過，他也坦言「時間點難預估」，但希望能早點結束這份工作，「因為這也意味著我們能早點回到正常生活。」

王必勝指出，指揮中心解散需要有2個條件，包含疫情可穩定趨緩，還有所有防疫措施常態化。他說明，目前CDC仍在處理其他傳染病，而「常態化」以流感比喻，像是何時打疫苗等安排，也就是不太需要指揮中心的存在。但現今還有些事情在發展，如：次世代疫苗相關事情，仍需要跨部會整合，「所以還沒到解散的時候。」

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王必勝也說，時間「蠻難預估」，但就如同他一直以來的期盼「希望可以早點結束這份工作」，因為意味著「我們能早點回到正常生活」，這是最衷心的期望。

王必勝提到，同還要看世界衛生組織（WHO）對整體疫情的評估，因為新冠疫情目前仍是國際關注的公衛緊急事件，也就是所謂的「PHEIC事件」，這部分他也透露，「有聽說10月中WHO會就這件事討論」，待WHO做出相關決策，指揮中心屆時也會因應調整。