　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指揮中心解散？王必勝揭「2條件」：衷心期望早點結束這份工作

▲▼指揮中心指揮官王必勝接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲指揮中心指揮官王必勝接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

資深媒體人周玉蔻今（22）早在廣播節目訪問中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝時，提到「指揮中心何時解散？」一事，王必勝則表示，「有2條件」，包括疫情穩定趨緩與所有防疫措施常態化。不過，他也坦言「時間點難預估」，但希望能早點結束這份工作，「因為這也意味著我們能早點回到正常生活。」

王必勝指出，指揮中心解散需要有2個條件，包含疫情可穩定趨緩，還有所有防疫措施常態化。他說明，目前CDC仍在處理其他傳染病，而「常態化」以流感比喻，像是何時打疫苗等安排，也就是不太需要指揮中心的存在。但現今還有些事情在發展，如：次世代疫苗相關事情，仍需要跨部會整合，「所以還沒到解散的時候。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝也說，時間「蠻難預估」，但就如同他一直以來的期盼「希望可以早點結束這份工作」，因為意味著「我們能早點回到正常生活」，這是最衷心的期望。

王必勝提到，同還要看世界衛生組織（WHO）對整體疫情的評估，因為新冠疫情目前仍是國際關注的公衛緊急事件，也就是所謂的「PHEIC事件」，這部分他也透露，「有聽說10月中WHO會就這件事討論」，待WHO做出相關決策，指揮中心屆時也會因應調整。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／0+7將上路　口罩管制放寬「規範曝光」
快訊／邊境再鬆綁！　9／29起入境升至每週6萬人次
颱風「塔拉斯」最快今晚生成！　另一低壓「閃過台灣」週末炸雨彈
快訊／新北警抓錯人「爆打無辜男」　2警、所長懲處出爐
嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」：學霸人設崩壞
俄國逃難潮！網狂搜「離開俄羅斯」　單程機票飆漲7倍
小孩「連篩3天都陰」！媽保證：戳很深　醫一捅傻眼
口罩令將解除「都不用戴了」！　王必勝：例外情況才要
中華大學CP值排名第一！　網試算懂了「台大超低」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家指：算法阿Q「是招生話術」

中華大學「CP值奪冠」遭出征　學校「算給大家看」喊衰說話了

輻射影響胎兒！鄰居「衝家中」要求關WIFI　網推一招免起爭執

祖孫射殺埋屍黑熊遭起訴　林務局：誤捕主動通報不挨罰

颱風「塔拉斯」最快今晚生成！另一低壓「閃過台灣」週末炸雨彈

口譯哥糗了！嗆高虹安論文「非常爛」　遭教授現身打臉：這蠢度...

他建議別投「不認同中華大學的候選人」！網挖出林智堅文宣打臉了

校系CP值算法曝光！　「中華大學真的第一」前10名揭曉

10／15前開放0+7「禁團令也鬆綁」　觀光局：入出境同步解除

嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」：學霸人設崩壞

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家指：算法阿Q「是招生話術」

中華大學「CP值奪冠」遭出征　學校「算給大家看」喊衰說話了

輻射影響胎兒！鄰居「衝家中」要求關WIFI　網推一招免起爭執

祖孫射殺埋屍黑熊遭起訴　林務局：誤捕主動通報不挨罰

颱風「塔拉斯」最快今晚生成！另一低壓「閃過台灣」週末炸雨彈

口譯哥糗了！嗆高虹安論文「非常爛」　遭教授現身打臉：這蠢度...

他建議別投「不認同中華大學的候選人」！網挖出林智堅文宣打臉了

校系CP值算法曝光！　「中華大學真的第一」前10名揭曉

10／15前開放0+7「禁團令也鬆綁」　觀光局：入出境同步解除

嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」：學霸人設崩壞

想買穿衣鏡又怕佔空間？50元「貼牆拼貼鏡」輕鬆為家打造新裝

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家指：算法阿Q「是招生話術」

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

中華大學「CP值奪冠」遭出征　學校「算給大家看」喊衰說話了

輻射影響胎兒！鄰居「衝家中」要求關WIFI　網推一招免起爭執

廉晶雅興奮「我見到V了」！　害羞到不敢合照…親到網咖搶票曝成果

祖孫射殺埋屍黑熊遭起訴　林務局：誤捕主動通報不挨罰

Fed暴力升息壓通膨回2%！美銀證驚爆1數據　10年才能收妖

似比例24%！口譯哥嗆高虹安論文「非常爛」　淡江助教打臉

踢爆許淑華家族17件自肥工程　蔡培慧：花瓶擺前面，黑道站後面

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

生活熱門新聞

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈亮2點

瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網看傻：認真嗎

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

學生騎腳踏車上人行道遭公審　網友罵翻

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

日韓網美口罩來自台灣！北醫大副教授花2年發明

口罩令「0+7」後解封！王必勝：入境改發4劑快篩　最快下週實施

新竹雞排「1片賣95」貴爆　店家出面喊冤

謊稱衛生局問罩杯多大　網曝1字關鍵

快訊／花蓮09:04規模4.3地震　最大震度3級

中華大學CP值排名1！網試算懂了：台大超低

更多熱門

相關新聞

國門將開免隔離　專家齊喊早該取消

國門將開免隔離　專家齊喊早該取消

目前入境台灣需進行邊境檢疫「3+4」，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨（21）日透露，可能提前到10月上旬開放邊境、改採0+7檢疫，多名公衛專家則認為，國門早該開了，只要打好疫苗、保護高危險族群，其他不必太擔憂。

新北50多歲女打AZ死亡！獲最高額救濟金600萬

新北50多歲女打AZ死亡！獲最高額救濟金600萬

MIS-C+6！4歲童染疫101天才發病「間隔最久」

MIS-C+6！4歲童染疫101天才發病「間隔最久」

10月上旬有望0+7！王必勝：再觀察1~2週「這幾天是關鍵」

10月上旬有望0+7！王必勝：再觀察1~2週「這幾天是關鍵」

蘇貞昌沒打次世代疫苗！　王必勝：有一定保護力

蘇貞昌沒打次世代疫苗！　王必勝：有一定保護力

關鍵字：

指揮中心新冠疫情王必勝周玉蔻

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／連續第3次　Fed宣布升息3碼

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

Sandy懷孕早洩端倪！黃子佼：難怪

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面