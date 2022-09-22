失職！通緝犯父母攜12歲兒躲警察　害他11個月關在家沒上學

▲小興父母遭通緝，竟帶他躲藏近1年沒上學。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名12歲男童(化名小興)自去年11月轉學後，就沒有到校報到和上課，學校家訪也找不到小興和父母，校方通報警政中輟系統，員警查訪後得知小興父母在去年10月被通緝，所以帶著小興在外租房躲避警方查緝。警方找上門後，將父母逮捕歸案，小興則由祖父母帶回協助入學。

高雄市少年隊接獲轄區一所國小學校校安通報，表示12歲男童小興，自去2021年11月轉學至該校後就沒有到校報到及上課，經學校到小興戶籍地家訪，也沒有遇到小興家人，同時也無法和小興家人取得聯繫，全家人如同人間蒸發般。

校方依規定通報警政中輟系統，員警得知後立即啟動調查，查訪過程得知，小興父母於2021年10月因未到案而遭台南地檢署通緝在案，父母親為躲避警方查緝便居無定所地，並帶著小興到處藏匿，也因此耽誤小興的就學。

▲小興一家藏匿租屋處。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小興父親靠撿拾二手手機網路販售維生。（圖／記者許宥孺翻攝）

少年隊歷經多次查訪小興親友所得情資，並調閱相關資料，掌握父母可能出入處所，在比對多處交叉路口上百支監視器畫面系統，終於今年年9月上旬發現小興父親蹤影，警方立即調派專案人力，在不動聲色下埋伏等待，順利在開學初尋獲高雄市失學多日的中輟學生小興，

遭通緝的小興父母表示，因擔心入監後沒有人照顧小興，才於通緝期間以3-6個月不等，以短期承租套房方式躲避警方查緝，期間是以撿拾回收變賣及透過網路販售二手手機維生，平日更以騎乘自行車或搭乘公車方式躲避警方攔查。

▲社會局介入關懷。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，員警進入小興一家租屋處時，發現小興在長達1年多時間被迫與父母到處躲藏，在租屋處不曾外出，長期整日關在家中未出門接觸人群，顯得有點陌生害怕，後續交由社會局介入關懷輔導及通知祖父母帶回協助入學。

