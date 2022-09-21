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高雄登革熱燒不停！前鎮再爆20多歲男確診　群聚累積17人

▲▼防疫人員於前鎮區水溝執行查核，檢視溝內無流動積水，並投藥防治，避免病媒蚊孳生。（圖／疾管署提供）

▲防疫人員於前鎮區水溝執行查核，檢視溝內無流動積水，並投藥防治，避免病媒蚊孳生。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(21)日公布國內新增1例本土登革熱病例，為居住高雄市前鎮區的20多歲男性，與前鎮群聚感染相關，目前累積個案達到17例，其中有2例的居住地不在前鎮，分布在楠梓與左營。

疾管署表示，新增個案於今(2022)年9月13日出現發燒、噁心、嘔吐、出疹等症狀，9月13日至9月19日間個案因症狀未緩解持續就醫，經院所通報檢驗後確診感染登革熱，目前收治住院觀察中。

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疫調顯示個案近期無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家及工作地為主，依活動史初步研判可能與本次群聚感染相關。

疾管署指出，為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。

針對目前群聚感染，自首例確診個案後，已擴大採檢1,188人，其中9人PCR陽性(均為已公布個案)、1,179人陰性，另有7例為院所通報採檢確診(均為已公布個案)。

疾管署呼籲，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。

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登革熱高雄疾管署

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