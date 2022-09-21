新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！無辜男全身傷怒告

▲派出所便衣警誤把民眾當通緝犯，動手打人又上銬，最後才知抓錯。（圖／翻攝自Google maps）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重警方20日晚間9點多，便衣埋伏在竹圍街巷內等通緝犯，結果誤把路人當目標…還上前逼問「你是不是XXX」見路人未回應，警方就出手拉人想帶回派出所，路人嚇壞以為遇到歹徒激烈掙扎，仍被拖行、毒打，導致膝蓋、頭部多處撕裂傷，而胸腔及耳朵挫傷，還被押進派出所，偵訊時警方才知抓錯人。

三重警分局解釋，由於追緝目標有多項刑案紀錄，2名便衣警繃緊神經，但當時天色昏暗，誤以為54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，有了先入為主的想法，上前盤查的動作只是一個形式，因此在未完全確認黃男的身分就出手逮人，但黃男也有出手推擠警員，雙方拉扯一同倒地，互有擦挫傷。

▲路人無辜被打還被上銬逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

更扯的是，2便衣警叫來其他支援警力，一身傷的黃姓男子得知對方是警察，趕緊出示身份證件表示自己不是罪犯，結果支援警力還是使用強制力將黃男上銬拖回派出所，再次確認黃男不是通緝犯後才解銬放人，黃男就醫治療後越想越氣，事後提告傷害、妨害自由等告訴。

對於黃男提告一事，三重警分局回應，會依法受理調查函送新北地檢署偵辦，絕不庇縱、不護短，另對於同仁錯認通緝犯造成致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，本分局依規定調查予以懲處，絕不寬貸。未來將持續加強員警相關法制教育，避免執法爭議案件發生。