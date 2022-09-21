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社會 社會焦點 保障人權

新北警誤把「特戰老兵」當通緝犯　亂抓人反被壓制在地影片曝

記者陳雕文／新北報導

新北市三重警方20日晚間9點多，便衣埋伏在竹圍街巷內等通緝犯，但誤把路人當目標，先上前逼問「你是不是XXX」，接著出手拉人想帶回派出所，路人嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，路人急忙表明身分仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

▲▼派出所的便衣警務把民眾當通緝犯。（圖／翻攝自Google maps）

▲派出所便衣警誤把民眾當通緝犯，動手打人又上銬，最後才知抓錯。（圖／翻攝自Google maps）

三重警分局解釋，由於追緝目標有多項刑案紀錄，2名便衣警繃緊神經，但當時天色昏暗，誤以為54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，有了先入為主的想法，上前盤查的動作只是一個形式，因此在未完全確認黃男的身分就出手逮人，但黃男也有出手推擠警員，雙方拉扯一同倒地，互有擦挫傷。

黃男家屬氣憤表示，2個便衣警先把車堵在巷口，黃男經過當然會看一眼並請求借過，結果警方先揪住黃男的衣領問，「你是不是XXX」，任誰都會覺得遇到凶神惡煞吧？當然會反抗，想把陌生人的手推開並且趕快走啊！

▲▼壓制。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲白衣便服警（紅圈）嘗試抓住黃男，反被壓制倒地的瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）

家屬強調，三重的治安很不好，所以突然遇到陌生人上前逼問身份，自然會以為遇到尋仇還是要搶劫的歹徒，一定會恐慌想趕快離開，而那2個便衣也只是口頭說自己是警察，誰敢輕信？

後來警方誤認為找到目標，就以「跟我回派出所確認身分」為由出手逮捕，但從航空特戰部退伍的黃男也不是省油的燈，將一名便衣警過肩摔按在地上，並出拳想將其擊暈，另一名便衣警趕緊喊支援並上前將兩人拉開。

後來穿制服的支援的警力到場，黃男見狀才鬆懈並表明自己身份，但竟然仍被上手銬！從監視器上可見，便衣警在黃男被壓制時還出拳攻擊！周邊鄰居看不下去也開始鼓譟，認為警方隨意亂抓人還亂打人。

▲▼壓制。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲後來黃男被其他支援警力壓制，白衣便服警（紅圈）出拳攻擊還以顏色。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，黃男被押回派出所的過程中疑遭受攻擊，頭部及眼角出現撕裂、耳內出血、胸部等多處挫傷，進入派出所還被銬上腳鐐！黃男深深不滿，已經表明身份也不是通緝犯，為何還要被如此對待？但員警沒有要理他的意思，直到所長見狀，發現下屬把事情鬧大了，趕緊下令解開手銬腳鐐並協助送醫。

▲▼傷勢。（圖／民眾提供）▲▼傷勢。（圖／民眾提供）

▲黃男全身是傷，頭部多處撕裂，還出現耳內出血等症狀，三重警方解釋，「是黃男自己撞到的」。（圖／民眾提供）

黃男眼部縫了4針，事後越想越氣，決定提告傷害、妨害自由等告訴。對於黃男提告一事，三重警分局回應，會依法受理調查函送新北地檢署偵辦，絕不庇縱、不護短，另對於同仁錯認通緝犯造成致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，本分局依規定調查予以懲處，絕不寬貸。

至於黃男的傷勢，三重警分局回應，員警從頭到尾都沒動手傷人，加上黃男是特種兵出身，從監視器畫面看來是警員被壓制，接著兩造在地上扭打，黃男的傷勢有可能是在扭打時撞到一旁的機車所致。

▼警方將手銬押到最緊，令黃男苦不堪言，其眼角也被打傷，在醫院縫了4針。（圖／民眾提供）

▲▼傷勢。（圖／民眾提供）▲▼傷勢。（圖／民眾提供）

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