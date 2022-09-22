糖醋排骨黑到和鍋子一樣　人妻自曝1動作「豬看了都會掉淚」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻21日在臉書PO文表示，看著影片學做糖醋排骨，中途離開2、3分鐘去看一下孩子，沒想到回來一看，整鍋料理變得焦黑又黏稠，讓她超級傻眼，「連蔥花屍體都找不到了，豬看了都會掉眼淚。」文章公開之後笑翻許多網友，並留言調侃她根本是把糖醋排骨做成東山鴨頭；也有好心網友提醒，做料理開著火時最好不要離開現場，否則可能會釀成火災。

▲原PO做的糖醋排骨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」PO出2張料理成果照並自嘲，自己很認真跟著影片介紹想做一道糖醋排骨，沒想到中途只是離開2、3分鐘去看一下孩子，回來時整鍋料理就變成「焦糖排骨」，「連蔥花屍體都找不到了，豬看了都會掉眼淚。鍋子超難洗。」

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文章公開之後，網友們看到原PO的料理居然和鍋子一樣黑，紛紛留言調侃，「是讓妳煮，不是讓妳火化」、「其實這是竹炭排骨」、「只看到『焦排骨』啊」、「妳這東山鴨頭做得不錯」、「連鍋子一起扔了吧，清潔隊員他們看到就能理解了」。

也有好心網友提醒，剛開始學煮菜很容易忽略火候，煮黏稠狀的食物記得要用小火，而且有糖或醬油的料理收乾的速度很快，醬汁越濃就要越常攪拌，開著火時人也絕對不能離開，否則鍋子燒焦事小，萬一引發火災，恐怕還會波及鄰居，「廚房沒燒掉算好運了」、「開著火離開幾分鐘？這種習慣很不好」、「關鍵時刻，千萬別離開」。

原PO也在留言處道歉並表示感謝大家的指教，當時只是想去看一下孩子的狀況，沒想到一回來鍋子就冒煙了，她已經從這次的經驗學到教訓，再也不敢沒有關火就離開。