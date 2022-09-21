「孩子小一了」全職媽拚國考藏洋蔥　網驚見最猛老爸連中3榜

記者黃翊婷／綜合報導

一名全職媽媽21日在臉書PO文聲稱，孩子已經上小學一年級了，她想嘗試拚國考，一圓爸爸的遺願，「我爸以前是公務員，是個很會考試的人！以前的國家考試、中華電信、郵局他通通上榜過！」此外，她的丈夫和小姑也都在政府機關工作，雖然家人都很支持她的想法，但一想到要一邊照顧孩子、做家務，還要一邊讀書，就覺得困難重重。

▲原PO想嘗試國考。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，爸爸是個很會考試的人，以前的國家考試、中華電信、郵局通通上榜過，後來選擇在郵局上班，一路參加升職考試做到內勤主管，當時爸爸的薪水算很優渥，家境小康，想要什麼爸爸都會買給孩子，「曾經他也一直想叫我努力讀書，跟他一樣考上國考，但是我那時候年輕，總想著玩。」

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原PO無奈地說，出社會工作之後沒有繼續讀書的想法，結婚、有了小孩，私人時間更是所剩無幾，「爸爸總是很感嘆，說『我們家的孩子都沒辦法考上，一輩子能安安穩穩工作、過生活也很好』，在他上天堂之前，他還是很希望我能考上」，如今孩子升上小學一年級，她也動了拚國考的念頭，而且家人、丈夫都很支持。

原PO表示，她的丈夫也是公務員，小姑是高考考上的，現在在政府機關工作，月薪大約5、6萬元，她想試試看初等考試，雖然薪水不多，但福利也不錯，還可以配合孩子成長，只是一想到要一邊做家事、照顧小孩，一邊讀書準備考試，就覺得困難重重，時間彷彿永遠不夠用。

文章公開之後，網友們紛紛留言為原PO加油打氣，還有不少過來人覺得她的爸爸可以連中3榜真的超級猛，「有猛到」、「適合照顧家庭的職種都不好考，好考的都很難兼顧家庭，祝妳好運」、「不好考，我考2、3次真的打擊」、「加油」、「如果沒有後援就只能靠強大的精神力，半夜或是凌晨起來讀書」。

也有一些網友分享自己或身邊親友上榜的心得，「全職媽媽去年剛考過教師檢定！我是半夜起來讀書，下載題庫，孩子在旁邊玩的時候加減做題目，加油！可以的」、「我二姊就是結婚生小孩後才拚國考，家人的支持真的很重要！剩下的就是自己的意志力跟專注力了，加油」。