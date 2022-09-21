夫妻吵架計時1次5分鐘！超過就給錢　岳母神回1句笑翻全網

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫20日在臉書PO文表示，和老婆在一起超過10年仍常常吵架，後來有了小孩，不想在孩子面前吵，於是訂下4個約定，其中之一就是吵架1次只能5分鐘，還要計時，超過時間要給對方錢，沒想到19日岳母來訪時剛好目睹夫妻倆吵架「熄火」的瞬間，當場傻眼並用台語反嗆他們，「你們2個破病喔？」

▲原PO與老婆約定，吵架1次只能5分鐘。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，婚後與老婆經常是3天1小吵、5天1大吵，後來小孩出生，某次孩子目睹2人吵架露出害怕的表情，加上老婆開始不講武德，吵不過就用打的，雙方這才訂下4個約定，想在小孩面前重建好榜樣，首先就是不能在孩子面前吵；其次是吵架不能無節制，1次只能5分鐘，還要用鬧鐘計時，5分鐘之後就要回到吵架前的樣子，例如吵架前在看電視就繼續看電視。

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原PO接著說，第3個約定是，吵架超時就要給對方錢；最後則是不能在雙方父母面前吵架，也不能把父母當成救兵。然而，原PO與老婆19日又因為一些事情吵起來，吵到一半岳母剛好來拜訪，由於岳母很少看見夫妻倆吵架，於是很緊張地上前勸阻，「有什麼事情好好說啦，賣灣尬這麼大聲啦（別吵得這麼大聲）」。

原PO表示，當時他和老婆都在氣頭上，怎麼可能馬上停下來，岳母也在一旁一直勸架，就在這個時候，手機設定的鬧鐘通知響起，5分鐘到了，他和老婆馬上回到吵架前的動作，開始詢問彼此晚餐要吃什麼，讓目睹全程的岳母超級傻眼，並忍不住反嗆他們一句，「假賽拉甲，你們2個破病喔（吃屎啦吃，你們2個有病喔）」。

文章公開之後意外掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，原PO這招的確是不錯的辦法，岳母的反應也很接地氣，「理智的夫妻」、「必學」、「這個方法不錯耶」、「換個角度看，似乎是不錯的感情調劑方式」、「太有趣了，學起來」、「岳母性情中人」、「搞得旁人好亂啊」、「岳母最後一句話才是精華所在」。