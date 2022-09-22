關鍵12天！勇救31乘客統聯司機移除呼吸器　「對答清楚」將轉出ICU

記者許權毅／台中報導

統聯客運江姓司機11日晚間強忍身體不適，將車停靠在國道路肩後昏迷，確保車上31名乘客安全一舉，讓上萬網友皆替他集氣。豐原醫院今（22）日指出，江男已經移除呼吸器，表達溝通上都很清楚，不過仍留在加護病房觀察，預計這兩天能夠轉出，整體病況往好的方向走。」

▲乘客對昏迷的江姓司機施行CPR，事發第12天，江姓司機已經可對答順暢。（圖／民眾提供）

回顧案發當日，江男在9月11日晚間6時從台中東勢往台北出發，至豐原站載到乘客後，原預計走國道1號，但由於塞車上不去，遂先改走國道4號，途中發覺自己身體不舒服，趕緊先打電話回公司，請公司派接駁車上國道接乘客，接著再向乘客說明情形，並靠意志力撐著，將車停靠國道路肩後即失去意識。

▲江姓司機將車停在路肩，確保車上31名乘客安全無虞，下秒便昏迷。（圖／民眾提供）



而江姓司機雖身體不適，仍盡責將車停穩，優先確保車上31名乘客安全無虞，車上乘客趕緊將江男移到車外進行CPR，其中還有一名是就讀輔大醫學系，他也說「與其說是他們救駕駛，不如說是駕駛救了所有乘客。」

原先江姓司機到院前已無呼吸心跳，昏迷指數3，需靠呼吸器維持呼吸。事發第12天，江姓司機已經移除呼吸器，並且能夠回應，對話應對都沒有問題，豐原醫院表示，目前江男仍留在加護病房觀察，待整體狀況更穩定後，才會轉至普通病房，預計這一兩天就有可能轉出，病況往好的方向走。」

▲江姓司機預計這兩天狀況較穩定後，能夠轉到普通病房。（圖／民眾提供）