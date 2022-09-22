新移民當密醫「只學一天就上工」　動手術還直播...吸引同鄉上門

記者陳宏瑞／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲情資，高雄市小港區某越南配偶經營的美甲美睫店，疑似非法從事整形密醫行為，還利用臉書社群直播醫美手術過程，吸引許多同鄉外配及移工慕名前往預約整形服務，專勤隊日前前往搜索並拘提潘姓主嫌到案。專案小組查出，這家店因為生意太好，人手不夠，不少員工助手根本匆匆上路，其中1名越南籍配偶學了1天就上工，十分離譜。

▲移民署高雄市專勤隊查獲美甲店疑似找越籍新移民當密醫 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署高雄市專勤隊查獲美甲店疑似找越籍新移民當密醫 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊接獲線報後組成專案小組，歷經3個多月調查蒐證，經報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，近日會同科技偵查隊與高雄市政府衛生局合組專案小組，前往美甲店搜索，當場查扣高達59項計1132件醫美整形相關證物。

▲移民署高雄市專勤隊查獲美甲店疑似找越籍新移民當密醫 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組查出，主嫌越南裔潘姓女子在小港區經營美甲美睫店，擁有美甲、美睫及紋繡的專業證書，約於1年前創建臉書粉絲專頁，常以越南文直播醫美手術過程或張貼整形前後對照圖等，疑似以「掛羊頭賣狗肉方式」吸引同鄉上門做整形醫美服務。

▲美甲店還開臉書直播整個過程。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組在美甲店內查扣數量可觀之注射針頭、手術刀片、麻醉藥劑、肉毒桿菌素及牙齒美白儀器等計1132件物品。

▲專勤隊查獲美甲店內多項醫療器材。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組人員調查發現，主嫌潘女疑似因生意太好人手不足，還找來同樣從越南結婚來台的阮姓姪女一起從事整形工作，阮女甚至僅學習操作牙齒美白儀器1天後，就開始為客人服務。而這2人都因為不具備醫師資格卻疑似執行醫療行為，遭高雄市專勤隊拘提到案，並將依違反醫師法等規定移送地檢署偵辦。

▲移民署高雄市專勤隊查獲美甲店疑似找越籍新移民當密醫 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，愛美是天性，現代人對於醫美療程接受度大幅提升，但若在非法診所執行麻醉及醫美等手術，不但可能面臨手術失敗求助無門的風險，過程中若身體出現麻醉不適情形，還可能有生命危險，呼籲新住民及移工朋友們尋求美容醫學療程時，切勿聽信同鄉不實推銷，應審選合格醫療院所及專業醫師諮詢協助，以降低醫療風險。