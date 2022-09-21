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嫩妹「網購雨傘節」遭咬慘死！母怒告賣家、貨運公司　獲賠146萬元

▲▼雨傘節,銀環蛇。（圖／CFP）

▲琪琪上網網購雨傘節，結果被咬死。（圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

網購時務必三思，否則可能因此出意外。陝西渭南的女子琪琪（化名）上網網購了毒蛇「雨傘節」，沒想到遭到攻擊，送醫後不治身亡，氣得父母提告，向賣家、貨運公司與網購平台求償140萬元（人民幣，下同，約新台幣623萬元）。法院審理後，判賣家、網購平台及快遞公司須賠償共33萬元（約新台幣146萬元）。

綜合陸媒報導，琪琪的母親齊姓女子2018年7月9日接到女兒的電話，通話中女兒焦急求救，遭到毒蛇攻擊，希望媽媽趕快送人去醫院。

齊女一聽，立刻趕回家，將女兒送到渭南市第三醫院救治。不過，當時琪琪是告知「被公園裡的蛇咬到」，受傷的部位也沒有紅腫，因此醫師只有進行一般處理、留院觀察。

沒想到，琪琪晚間突然呼吸急促、臉色發青，進入休克狀態。醫師立刻進行搶救，但注射了普通蛇毒血清沒效，又注射了當地常見的蝮蛇血清，依舊沒有用，於是懷疑琪琪根本不是被本地毒蛇咬傷。

▼琪琪網購雨傘節，最後被咬死。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼琪琪網購雨傘節，最後被咬死。（圖／翻攝《網易新聞》）

琪琪直至休克前，仍堅稱「在公園被蛇咬」，醫師在不得已的狀況下，只能報警請警方調查，並將毒蛇抓獲，以免更多人受傷。但員警到公園抓捕，卻沒有發現任何毒蛇。

琪琪的妹妹最後受不了壓力，主動告知姊姊曾網購「一條毒蛇」，齊女嚇了一大跳，趕緊打開女兒的手機查看。沒想到，一查才知道，女兒竟是網購毒蛇「雨傘節」（大陸名銀環蛇）。

由於當地沒有雨傘節，醫院當然沒有相應的血清，只能從上海的醫院調用，但血清送抵時為時已晚，琪琪不幸身亡。

▲▼琪琪網購雨傘節，最後被咬死。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲齊女氣得將賣家、網購平台及貨運公司告上法院。（圖／翻攝《網易新聞》）

後來警方趕到琪琪家中尋找，想將咬人的雨傘節帶回處理，但無論怎麼找也找不到，後來經過翻找，才發現蛇已經被打死，遺體被丟在垃圾桶裡。

齊女為此感到氣憤，雖然女兒買毒蛇這件事有錯，但認知有限不是女兒的過錯，最大的錯誤還是出在賣家、網購平台及快遞公司，為何能販售毒蛇，又為何能將毒蛇交付到買家手上，於是將3方告上法庭，求償140萬元（約新台幣623萬元）。

近日法院判決出爐，法院根據「如無則不」的判斷標準，若雨傘節沒有交付給琪琪，那琪琪就不會被咬傷，造成損害結果，被告之間與琪琪損害結果之間，存在事實上的因果關係，因此判賣方3人、網購平台及2間快遞公司，一共要賠償33萬元（約新台幣146萬元），全案仍可上訴。

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雨傘節網購毒蛇銀環蛇

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