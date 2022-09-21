　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

違反政府採購法買中藥、貼布　監院糾正北市聯醫

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院社會福利及衛生環境委員會21日時表示，針對北市立聯合醫院辦理108-109年中藥品採購未依政府採購法規定及履約管控作業未臻良善，提案糾正。監察委員賴振昌、王麗珍、林國明指出，政府採購法第18條至第22條規定採購之招標方式分為「公開招標」、「選擇性招標」及「限制性招標」，機關辦理公告金額以上之採購，除依第20條至第22條辦理者外，應公開招標。

另依中央機關未達公告金額採購招標辦法第5條規定，機關辦理10萬元以下之小額採購，得不經公告程序，惟規避政府採購法規定而以10萬元以下之採購，分批辦理採購，則屬錯誤之採購行為。

然而，北市聯醫於108-109年間頻以小額採購名義逕洽特定廠商採購中藥品，未適時依政府採購法規定程序採購藥品，且部分品項採購數量超過小額採購上限10萬元用量，未注意藥品契約金額已用罄，仍持續進貨，肇致後續發生無法核銷貨款之情事，並以緊急採購方式處理，實有未當。

監委另表示，政府採購法第105條第1項第2款規定，當人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項，得不適用政府採購法招標、決標之規定。

監委指出，但北市聯醫辦理案號10807緊急採購，並非因藥品有緊急採購之需求，且採購品項甚至包含萬靈膏加減味（貼布）等中藥調養藥品，而係因小額採購爆量，廠商所送發票無法核銷，為核付貨款，遂以緊急採購方式處理，違反政府採購法規定；又廠商開立之發票金額與決標單價不一致，核銷時由總務室核銷承辦人手動將契約單價改為發票上之金額，處理過程便宜行事，均核有違失。

除此之外，監委發現北市聯醫因可歸責製藥公司之事由於109年3月1日與該公司終止契約，並洽其他廠商接續履約，衍生替代中藥品價差賠償問題，惟兩造契約終止後，北市聯醫未依契約約定扣留原廠商貨款，且遲至110年9月始循法律程序就機關所受損害進行求償，追討作業延宕，未能確保機關權益。

監委表示，又該院辦理小額採購過程之相關簽文未妥適保存，未指派適當人員主驗及辦理驗收時未製作紀錄，未待採購單核准即先行洽藥商供貨，以及藥品請購及採購管理等兩系統未予整合，無法於藥品累計請購數量將達契約上限金額前適時預警，相關單位均未能就缺失事項交互查核或檢討，內部控制制度之作業已然失靈。至於北市衛生局未落實督導北市聯醫辦理中藥品採購作業職責，監督機制徒具形式，亦應檢討改進。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
新北女打AZ死亡！　獲最高額救濟金600萬
特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了
李亞萍「探望余苑綺」背影惹鼻酸！　余祥銓寫下心碎文
快訊／震撼彈！廖老大宣布「退出直播圈」
爸媽送億元豪宅！「兒女卻一臉嫌棄」原因扯炸　她嘆：不用太羨慕
高以翔冥誕前一日銅像曝光　「帥氣打籃球模樣」藏父母無限的愛
父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

違反政府採購法買中藥、貼布　監院糾正北市聯醫

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

殺警案後火速修法！行政院將通過外役監條例　排除重大暴力犯申請

快訊／台南2警搏匪殉職　銓敘部拍板：最高等級因公撫卹辦理

支持18歲公民權　盧秀燕：要上戰場卻無投票權...權利義務該一致

TVBS移頻引爭議　國民黨提「3訴求」：反粗暴移頻、變相關台

遭批像「起乩」　蔣萬安回擊陳時中：聽到疫苗就「見笑轉生氣」

迴力鏢再次重擊林佳龍！　侯市府：不容「路過的人」抹煞基層努力

「像念經一樣」　林佳龍批侯友宜一再答非所問：我很挫折啊

高虹安被抓包畢業4年還在改論文　民進黨：偷吃記得擦嘴？

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

違反政府採購法買中藥、貼布　監院糾正北市聯醫

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

殺警案後火速修法！行政院將通過外役監條例　排除重大暴力犯申請

快訊／台南2警搏匪殉職　銓敘部拍板：最高等級因公撫卹辦理

支持18歲公民權　盧秀燕：要上戰場卻無投票權...權利義務該一致

TVBS移頻引爭議　國民黨提「3訴求」：反粗暴移頻、變相關台

遭批像「起乩」　蔣萬安回擊陳時中：聽到疫苗就「見笑轉生氣」

迴力鏢再次重擊林佳龍！　侯市府：不容「路過的人」抹煞基層努力

「像念經一樣」　林佳龍批侯友宜一再答非所問：我很挫折啊

高虹安被抓包畢業4年還在改論文　民進黨：偷吃記得擦嘴？

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

洪都拉斯GG不受控！褲子塞假陽具　工作人員出手「處理下半身」

潤泰全可望恢復信用交易　現金增資185億「潤泰新參與認購」

Fed升息／市場料升3碼　台經院孫明德「升升不息是趨勢」

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

屈臣氏「烏蘇拉雨傘」壞到超想要、DHC「良子喵碗盤組」讓貓奴暴動啦！

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

補習班狼師「誘騙高中女生親密」太震撼　江宜蓉邊看邊哭點頭接演

評價宋文華回歸中職首秀　曾仁和：得失心不能太重

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出！經紀人發聲：上過新聞

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

蔣孝嚴緋聞女主角是誰？　周玉蔻曝關鍵字網驚：核彈級的新聞

高虹安諷「中華大學夜間部」起爭議　今晨鞠躬致歉

周玉蔻喊話蔣萬安驗DNA　「你若是蔣家孫子我給你下跪一百次！」

這縣市重陽禮金最高爽領「現金1萬」

快訊／高虹安哭了　委屈被貼「戰學歷」

教科書等級反擊！高虹安3大絕戰力滿點

中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」

高虹安幼稚園上BBS發文？他揪疑點

高虹安演講卡不卡?　學生會長曝下一步

高虹安道歉：針對林智堅「非歧視中華大學」

蔡英文今見證嚴法師　周玉蔻提醒有些話一定要說

「跟林智堅比侮辱我」　高虹安金句反擊抄襲

總統會見證嚴法師！他一看「蔡英文臉書6字」驚：有人會不開心

更多熱門

相關新聞

北市性侵惡狼1年內4抓4放　監委要調查

北市性侵惡狼1年內4抓4放　監委要調查

5日凌晨北市發生街頭問路性侵案，經查涉案蔡男前已因涉嫌妨害秘密及妨害性自主案件，由法院審理中，惟因未受羈押，致有持續犯案機會。對於妨害性自主累犯於法院審理期間再度犯案造成社會不安。究竟現行防逃機制及社會安全網是否周延？監察委員葉大華、張菊芳宣布申請自動調查。

蘇友辰／人權公約的困境與展望

蘇友辰／人權公約的困境與展望

轟漢子變「戲子」　民進黨團批侯友宜心虛

轟漢子變「戲子」　民進黨團批侯友宜心虛

監委蘇麗瓊查恩恩案　國民黨團：配合林佳龍打選戰

監委蘇麗瓊查恩恩案　國民黨團：配合林佳龍打選戰

監察院糾正交通部、台鐵局、鐵道局　曝太魯閣事故8項行政違失

監察院糾正交通部、台鐵局、鐵道局　曝太魯閣事故8項行政違失

關鍵字：

監察院北市聯合醫院

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面