違反政府採購法買中藥、貼布　監院糾正北市聯醫

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院社會福利及衛生環境委員會21日時表示，針對北市立聯合醫院辦理108-109年中藥品採購未依政府採購法規定及履約管控作業未臻良善，提案糾正。監察委員賴振昌、王麗珍、林國明指出，政府採購法第18條至第22條規定採購之招標方式分為「公開招標」、「選擇性招標」及「限制性招標」，機關辦理公告金額以上之採購，除依第20條至第22條辦理者外，應公開招標。

另依中央機關未達公告金額採購招標辦法第5條規定，機關辦理10萬元以下之小額採購，得不經公告程序，惟規避政府採購法規定而以10萬元以下之採購，分批辦理採購，則屬錯誤之採購行為。

然而，北市聯醫於108-109年間頻以小額採購名義逕洽特定廠商採購中藥品，未適時依政府採購法規定程序採購藥品，且部分品項採購數量超過小額採購上限10萬元用量，未注意藥品契約金額已用罄，仍持續進貨，肇致後續發生無法核銷貨款之情事，並以緊急採購方式處理，實有未當。

監委另表示，政府採購法第105條第1項第2款規定，當人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項，得不適用政府採購法招標、決標之規定。

監委指出，但北市聯醫辦理案號10807緊急採購，並非因藥品有緊急採購之需求，且採購品項甚至包含萬靈膏加減味（貼布）等中藥調養藥品，而係因小額採購爆量，廠商所送發票無法核銷，為核付貨款，遂以緊急採購方式處理，違反政府採購法規定；又廠商開立之發票金額與決標單價不一致，核銷時由總務室核銷承辦人手動將契約單價改為發票上之金額，處理過程便宜行事，均核有違失。

除此之外，監委發現北市聯醫因可歸責製藥公司之事由於109年3月1日與該公司終止契約，並洽其他廠商接續履約，衍生替代中藥品價差賠償問題，惟兩造契約終止後，北市聯醫未依契約約定扣留原廠商貨款，且遲至110年9月始循法律程序就機關所受損害進行求償，追討作業延宕，未能確保機關權益。

監委表示，又該院辦理小額採購過程之相關簽文未妥適保存，未指派適當人員主驗及辦理驗收時未製作紀錄，未待採購單核准即先行洽藥商供貨，以及藥品請購及採購管理等兩系統未予整合，無法於藥品累計請購數量將達契約上限金額前適時預警，相關單位均未能就缺失事項交互查核或檢討，內部控制制度之作業已然失靈。至於北市衛生局未落實督導北市聯醫辦理中藥品採購作業職責，監督機制徒具形式，亦應檢討改進。