▲蔡姓男子涉嫌尾隨強拉女子到路邊性侵，被檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

5日凌晨北市發生街頭問路性侵案，經查涉案蔡男前已因涉嫌妨害秘密及妨害性自主案件，由法院審理中，惟因未受羈押，致有持續犯案機會。對於妨害性自主累犯於法院審理期間再度犯案造成社會不安。究竟現行防逃機制及社會安全網是否周延？監察委員葉大華、張菊芳宣布申請自動調查。

根據警方調查，蔡男2021年2月起涉及6件妨害性自主相關紀錄，包括在內湖區賣場、捷運站等處偷窺女生上廁所，到2022年6月，又在文山區木柵公園，把女子拖到男廁內意圖性侵，所幸民眾聽到女子呼救聲報警到場逮人。

9月5日凌晨3時許，蔡男尾隨一名騎單車夜歸女子，他先在南京東路五段攀談問路，之後騎車尾隨被害女子約1公里到民生社區新東街附近，強拉女子到路旁猥褻，儘管施暴過程女子極力抵抗，甚至咬傷蔡男手臂，蔡男仍以手指性侵得逞。警方根據YouBike租借紀錄，循線發現是犯案累累的蔡男，5日下午持檢察官開的拘票將蔡男逮捕，6日下午移送北檢由檢察官複訊，晚間聲押獲准。

監院表示，蔡男自109年5月起，涉及19起性騷擾案、2起妨害秘密案、4起妨害性自主案件，北市政府警察局均查有報案紀錄，惟市府相關機關未曾將其納入社會安全網追蹤、輔導治療，導致他趁機一再犯案，社會安全網顯有嚴重漏洞。為釐清此類案件的處理模式，避免再有無辜的人受害，監察委員葉大華、張菊芳立案申請自動調查。

監委表示，本案蔡嫌前已有多件妨害性自主案件，經檢察官提起公訴，部分在法院審理中，司法機關針對一再犯下妨害性自主案件的累犯，是否裁定預防性羈押之考量為何？就此類再犯率高的性侵案件，有沒有訂定預防性羈押的相關準則規範？被告獲交保後，到判決確定前，有沒有防逃或防止再犯案的機制？

監委質疑，地方政府警察局明知蔡男一再重複犯案，為何沒有啟動社會安全網加以防範及輔導？這諸多疑義，都有待深入調查瞭解。