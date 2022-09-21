沒水電怎過活？彰化小兄妹曝「叔叔買水擦澡」　令全場淚崩

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美一對白姓小兄妹因癌父離世，孤苦無依，家裡也被斷水斷電，消息曝光後，各界善心不斷湧入，包含社會局專戶已有超過60萬善款，議員賴清美21日前往探視時，兩兄妹身上的衣服好像是沒換過，重複穿了再穿；小兄妹說，這2個禮拜都是叔叔去買水回來加熱，用擦身體的方式清理，在場的人聽了都非常不捨。

▲彰化和美小兄妹父親病逝，2人頓失依靠。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化和美小兄妹。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天上午小兄妹家湧入大批善心接濟物資，社會局設立專款專用，而喪葬費用也已經由當地善心慈善會全權處理，在社會處幫助下已經恢復水電，這對小兄妹約在2018年轉學到和美鎮就讀，校方知道2人家庭狀況，因此在校就讀期間各項費用幾乎全部免費，校方也盡力爭取各項補助。

諸多善心人士從臉書看到賴清美揭露小兄妹的可憐處境後，今天一早載著物資泡麵、餅乾和乾糧還有飲料等等一箱箱送到家門口，還有婦人騎著機車從台中載著親手種植的蔬菜及水果，希望可解燃眉之急。

▲湧入物資接濟彰化和美小兄妹。（圖／記者唐詠絮攝）

而兩個小兄妹正在家中守靈，見到訪客都很有禮貌問好，也有人問到天氣這麼熱，沒有水電的生活要怎麼過日子？小妹妹說，都是叔叔跟阿伯去買水回來加熱，用擦澡的方式省水度日；小妹妹也也說出願望，希望家裡能有個「冰箱」。家人說，兩兄妹都知道家裡經濟困頓，生活過得相當的拮据，但也從來沒有任何怨言，令人鼻酸。

▲彰化和美小兄妹慈濟捐款1萬元。（圖／民眾提供）