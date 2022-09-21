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社會 社會焦點 保障人權

父癌逝！和美小兄妹兩周沒洗澡　生母不願扶養...可憐內情曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美一對白姓小兄妹因癌父離世，孤苦無依，家裡也被斷水斷電，消息曝光後，各界善心不斷湧入，還有民眾捐出敬老禮金，加上社會局專戶已有超過60萬善款湧入，但大家都在問小孩媽媽去哪裡了？一度傳出她得知前夫癌逝後冷回「我不想要小孩」，其實她疑似罹癌，目前正在接受治療中。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲捐款物資湧入和美小兄妹家。（圖／記者唐詠絮攝，下同。）

議員賴清美表示，這對小兄妹分別為12歲與10歲，父母親於去年離婚，母親放棄監護權，兩人跟著爸爸同住，三個人相依為命。未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房。

▲▼捐款物資湧入和美小兄妹。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，2兄妹的媽媽，先前和男友生有孩子，結婚後生下2兄妹，但去年離婚後，把和前任生的孩子帶走，留下這對兒女給前夫，這幾天家屬有連絡兄妹檔的媽媽，但她表示無法照顧孩子。另一方面，2兄妹雖然和大伯、姑姑、叔叔住在一起，但大伯身體也有病，需要打胰島素，至於二伯生活也不好過。

姑姑也私下透露說，前弟媳疑似同時罹患2種癌症，加上她自己也有小孩要養，真的無力照料這對兒女，那未來孩子還有誰能照顧？姑姑說：「大伯經濟狀況不好，且患有糖尿病，根本無力照顧他們，弟弟病危時有交代遺願，未來小女孩跟我、要男童跟著叔叔，希望他們都能認真讀書，要乖、要聽姑姑及叔叔的話。」

▲▼捐款物資湧入和美小兄妹。（圖／記者唐詠絮攝）

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