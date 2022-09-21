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「全裸名片」太狂！朝陽EMBA學門教授丁炳仁：人性自覺照妖鏡

▲丁炳仁發行生命名片 。（圖／丁炳仁提供）

▲丁炳仁發行的生命名片 。（圖／丁炳仁提供）

記者陳崑福／屏東報導

「來也如此 去也這般」，朝陽科技大學 EMBA學門教授丁炳仁有感於人生下來就是兩手空空，未來走(按往生時)也兩手空空，生前的財產、富貴、名利沒有一樣帶得走，發行全球第一張生命名片，名片上全身側躺赤裸，另一邊是他的頭銜，接到名片者反應兩極，他自覺這是「人性自覺照妖鏡、如此這般而已」。

今年63歲的丁炳仁，目前是朝陽科技大學朝陽科技大學 EMBA學門教授外，另身兼阿拉丁多媒體股份有限公司董事長、東普傳媒股份有限公司總裁、中華國際勞動協會扶助協會副總會長、世界華人企業家聯合會總會副總會長、黑龍江萬寶生物科技有限公司董事長、黑龍江省對外經濟貿易企業台灣會長等職務。

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身兼多職的他，還是位名主持人，曾主持過一場人數超過18萬人的選舉造勢活動；而在主持生涯中，還遇過台下民眾不滿台上主角講話，丟擲塑膠椅上台表達不滿，他見狀以「感謝觀眾知道我在台上站太久，知道我腳痠了，丟椅子上來讓我坐」，他並隨即坐在椅子上，瞬間化解尷尬，臨場機智反應讓在場民眾印象相當深刻。

遇到剛認識的人，他的口頭禪會是「我會連續講3小時，不讓我講完我會得憂鬰症，中間不准上廁所，但你聽了3個小時，換你會得憂鬰症」，展現他人生幽默的一面。而在youtube打了「丁炳仁」3個字，一連串影片立即呈現，顯示他的知名度。

走過轟轟烈烈的大半輩子，讓他看透人生百態，深刻體驗人生真的是一場戲，最後是一場空，只要用心享受期間生命過程就夠了，決定以身體側臥全裸發行全球第一張生命名片，且限量1000張，與認識朋友結緣。

目前已有近百人接過他這張生命名片，多數的人覺得聖潔、清靜、喜悅，但有女性朋友拿了不敢看；他回應「這是人性自覺的照妖鏡、如此這般而已」。

綽號「丁哥」的丁炳仁也交代好家人，未來往生時，靈堂上掛上這張側臥裸體照，凸顯人生縱然爭名、爭利，到最後還不是「來也空空、去也空空」。

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丁炳仁朝陽大學教授來也如此去也這般生命名片

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