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老高被超越？　鄉民點名1位「百萬YouTuber」：深度贏多了

▲網友熱議「小茉年齡之謎」。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲網友覺得老高被超越了。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber老高2018年5月開始經營頻道，後因講述各種世界趣聞軼事、懸案、都市傳說、陰謀論等故事受到好評，在2020年頻道突破300萬人次訂閱。雖然2021年時，他將主頻道訂閱數設定不公開，仍不影響他的高人氣。不過，就有網友表示，覺得有一個YouTuber已經超越老高，話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「總裁是不是超越老高了？」文中提到一個2018年11月才開設的頻道「自說自話的總裁」，「是不是已經超越老高了？老高都講比較淺顯的，很多網路都查得到，總裁的深度就贏多了，特別是歷史跟生物方面。」

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原PO還舉例，總裁光是某一集的內容就講了3集，後來有做同樣題材的老高只講了1集，「光三星堆就高下立判，老高只講一集，總裁則分三集大長篇來講，而且還早幾個月就做了，老高是不是被超越了？」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／自說自話的總裁）

▲自說自話的總裁目前有103萬位訂閱者。（圖／翻攝自YouTube／自說自話的總裁）

看到貼文後，就有人頗有共鳴，「總裁真的蠻有心的，影片越做越長，他生物跟考古那塊資料都馬很齊」、「總裁生物類強」、「總裁真的不錯，看完覺得老高很弱」、「總裁文稿寫得比較有想像力，好看」、「總裁的解說動畫也比較用心」、「總裁近期口條節奏都越來越好，早期比較讓人煩躁，現在多很多動畫示意圖搭配，好看許多。」

不過，也有網友表示，「他也是蠻會講的，跟老高各有所長啦」、「總裁時不時就要一直有意無意的捧說中國好棒棒、起源都在這……之類的，就這個有點讓人煩躁；老高就是聽他說故事，看他和嫂子的互動都不錯」、「總裁比較無趣但資料多」、「老高是說書的，總裁是真的有乾貨」、「總裁有的時候聽起來就是一種煩躁、聽不完，老高那邊有小茉嘻嘻哈哈，一下就聽完了。」

據悉，「自說自話的總裁」是在2018年11月5日開創，目前有103萬位訂閱者，總觀看次數高達1億9千萬。他在頻道簡介裡寫下，「這裡有腦洞故事：人類、宗教、傳說、遺跡和科幻；這裡還有自說自話：歷史、文化、哲學和胡思亂想。」

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老高老高與小茉YouTuber訂閱總裁自說自話的總裁

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