碩畢哥「面試70間公司」全被打槍！　咬牙領29K：工時12hrs好累

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名碩士畢業的網友自爆，今年面試近70間公司，沒有一個成功的，最後只好到南部傳產公司當作業員，月薪不到30K，工時卻長達12小時，讓他心累不已。

網友在論壇「zuvio」發文感嘆，自己畢業於一間學店，雖拿到碩士學歷，但求職路依舊坎坷，「今年面了快70家公司，不是感謝函就是無聲卡，最後只好選作業員的職缺。」

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起初，原po都投科技業相關的作業員，無奈也是沒有下文，「畢業半年後，終於面上南部一家傳產公司的作業員，公司開2萬9500的薪水，工時12小時，月休6天，現在做了3個月覺得好累。」

對此，網友們紛紛回應，「先累積工作經驗再轉換工作吧」、「可能放低點標準吧！我是放履歷上104，他們自己找上來的，也沒特別去找就是了」、「正常啊，有學歷只能給你基本起薪，想獲得好工作的話，去累積點實務經驗會比較好」、「你們要自立自強啊」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

PO文也釣出有類似境遇的人，淚嘆「別太難過，其實國立大學甚至頂大的文組，也跟你差不多，中文、外文、歷史等等，其實在校都會說興趣比較重要，等出社會就呵呵了，不說了我先去喝喝。」

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