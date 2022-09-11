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直播自爆！廖老大面試女員工「問1事」已違法　律師：最高罰30萬

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台灣賽車教父廖老大。（圖／記者許權毅拍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「賽車教父」廖老大曾因涉及懷孕歧視被告上勞工局，雖私下和解，但一番言論卻被挖出。對此，他10日深夜直播時有解釋，其中一段卻提到，公司都會要求新進女員工填寫是否有懷孕或計畫懷孕事項，被律師點出已經違法，「希望廖老大被裁罰之後也能痛定思痛，可以跟律師合作，好好審視一下公司裡面的勞資關係跟規定，到底還有多少問題。」

本站日前報導《廖老大還原「歧視懷孕女員工」始末　大嘆：以後麥假好人》，廖老大10日深夜直播表示，公司都會要求女性新進員工就職前填寫是否有懷孕或計畫近期懷孕，該名女員工當時寫短期內不打算懷孕，結果不到半年就懷孕，因為不斷孕吐就一直請病假，請到最後工作都沒人做，影響到其他同事和主管才會資遣她。

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看到直播內容後，巴毛律師就在粉專「巴毛律師混酥團」發文，形容廖老大是「勞基法的活教材」，點出他在面試時問應徵者是否有懷孕計畫就已經違法了。因為就業服務法第5條第2項第5款提及，雇主招募或僱用員工，「不得要求提供非屬就業所需之隱私資料」，除非是要應徵放射師之類會對胎兒有影響的工作，否則可處以6-30萬罰鍰。

廖老大因為員工懷孕而資遣員工，則違反了性別工作平等法第11條第1項，「雇主對受雇者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇」，這一樣可處30萬到150萬的罰鍰。

▲▼ 廖老大,打龜號（圖／記者劉維榛攝）

▲廖老大因打龜號一戰成名。（圖／記者劉維榛攝）

此外，廖老大嗆聲勞工局，認為職務調動是老闆的權力，他要員工做什麼就做什麼，所以員工若因為懷孕請假，他打算把人調離原本的職務去當清潔工，還要把原本4萬5的薪水直接砍成2萬5。對此，巴毛律師就直呼「當然是違法的！」因為不符合勞基法第10條之1、規定調職5原則的任何一條。

巴毛律師就表示，「廖老大在直播裡面說自己是被員工背叛（說沒有懷孕計劃但懷孕），沒想到反而自曝其短，自爆在面試階段就已經違法」，而且早就觸犯一堆勞資相關法律，並貼出一張截圖，「我去查詢琦玉集團，發現還有其他違反勞資相關法律的紀錄。」

從截圖中可以看到，琦玉公司在去年4月及今年3月初曾被處分，分別違反「勞工退休金條例第15條第2項」及「勞動基準法第22條第2項」，違反法規內容則為「雇主未依規定覆實申報調整勞工退休金提繳工資」及「未依法全額直接給付勞工工資」。

●本文已獲「巴毛律師混酥團」授權引用

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