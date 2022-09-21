女上山聚餐賞夜景...回程導航迷路　警循喇叭助脫困

▲內埔警分局泰武分駐所員警協助曾女脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓女子駕駛自小客車到泰武山區與友人用餐後，利用導航系統欲下山，卻誤入偏僻山區內迷航，打電話求助內埔警方，警方獲報上山救援，要求對方按鳴喇叭確認位置，徒步攀爬坍方路段，協助她脫困，讓她很感激。

內埔警分局泰武分駐所員警日前凌晨接獲曾姓民眾報案，稱駕車時不熟悉路況，車輛誤入山區迷航想請求警方幫忙。

警方依報案地點前往泰武鄉平和村山區搜尋，由於該路段沿路皆為產業道路且路況不佳，多處坍方導致車輛無法通行，警方見狀徒步上山尋找，步行約數百公尺，主動聯繫報案人安撫其緊張心情，並請民眾鳴按汽車喇叭讓員警確認方位，最後在海拔約600公尺的山區道路尋獲，發現他的車輛受困進退兩難，經警方協助車輛順利脫困，得以駕車下山返家。



經了解，曾姓女子與友人相約山上聚餐兼欣賞夜景，事後駕車利用導航欲下山，卻誤指引而往偏僻山區產業道路，於是越開越慌張，緊急撥打110報案請求協助。

內埔警分局長莊順智表示，民眾前往山區使用導航時，應隨時注意相關路況，若發現道路已非正常行駛狀態，應先行停車並確認路線是否正確，也可向當地居民或警方詢問，避免受困山區發生憾事。