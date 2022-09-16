　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是導航帶錯路！妙齡馬尾女騎車陷泥濘　暖警推車助脫困

▲妙齡女騎車訪友誤信導航不但迷路還陷泥濘中。（圖／龍潭警分局提供）

▲妙齡女騎車訪友誤信導航不但迷路還陷泥濘中。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區1名20歲呂姓女子前往龍潭區訪友，卻誤信導航而迷途於茶園，又遇到積水泥濘產業道路，造成機車輪胎打滑無法自行脫困，請求警方協助，警方獲報隨即依報案人所陳述地點的茶園周邊地形及明顯特殊建築物，最後終於找到該名女騎士並協助將機車推至道路解圍。

▲▼暖警推車助解圍。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼暖警推車助解圍。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼暖警推車助解圍。（圖／龍潭警分局提供）

家住在桃園觀音區20歲呂姓女騎士表示，於15日獨自騎著機車從家裡要到龍潭地區訪友，沿途循著衛星導航引導路線行駛，卻莫名引導至偏遠山區產業道路，沿途沒有住戶都是茶園，恰巧又遇到道路積水，正想趕緊通過離開時，卻沒想到突然間機車輪胎打滑，並陷入泥濘的道路中熄火拋錨，機車動彈不得，在求助無門下只能報案請求警方協助。

龍潭分局高平派出所警員蔡孟霖及林維紘等2員接獲報案，根據呂女口述形容周邊地形地物，為十分偏僻的茶園，若不是在地員警或長期居住在附近的里民，根本無法知道確切的位置。員警在轄區數個茶園附近梭巡查看，最後終於在茶園深處聽見女子呼喊聲，循聲前往發現女子騎乘之機車陷入沼泥，車輪在泥地中打滑空轉進退兩難，所幸女子並未因機車打滑而受傷，合力一起將騎士之車輛拖離泥地，最後成功脫困。事後呂女不斷的對著處理員警說「人民保母；有您真好」，並頻頻鞠躬致謝。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
「那個男人重返中職」不是洪一中！　台鋼：老球迷的回憶
網紅驚揭罹癌！她手捧「瘀青豪乳」將切除：跟大咪咪說掰
快訊／馬防部上校副參謀長倒臥寢室　送醫不治
iPhone 14開賣爆災情！蘋果證實「iOS 16有Bug
政黨支持度巨變！民進黨「空前低迷」　民眾黨超車國民黨
女女配偶12天狂約7男！　他「下身赤裸」暴斃摩鐵
名醫遭撞不治！家屬激動痛哭　肇事騎士摔傷
LIVE／撞擊瞬間曝！名醫下班被撞不治　i14Pro機王開啟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義女騎士深夜「連人帶車」墜水溝！救起無心跳　命危搶救中

網紅搭遊艇落海「螺旋槳削小腿」　三度控告駕駛殺人未遂

台中KTV慶生變幹架！2男打到包廂外...2辣妹勸架飆罵「X你娘」

東貝光電董座詐貸A上億判9年半　賣股躲債1千萬又被起訴

又是導航帶錯路！妙齡馬尾女騎車陷泥濘　暖警推車助脫困

新加坡孕婦高雄旅遊...遭聯結車撞重傷！判賠1257萬

孫生不累了！母「無限犯罪」成通緝犯再竊LV包　法官加刑再判7月

賭客太多！鄰以為開私廚　自助餐吃到爽...警破門百萬鈔票滿天飛

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵　手機揭惡行

「你的XX我10年沒用」　她信南韓邪教拒行房...夫訴離獲准

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

清潔監視器鏡頭免爬高 店長靠水槍10秒搞定！

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

嘉義女騎士深夜「連人帶車」墜水溝！救起無心跳　命危搶救中

網紅搭遊艇落海「螺旋槳削小腿」　三度控告駕駛殺人未遂

台中KTV慶生變幹架！2男打到包廂外...2辣妹勸架飆罵「X你娘」

東貝光電董座詐貸A上億判9年半　賣股躲債1千萬又被起訴

又是導航帶錯路！妙齡馬尾女騎車陷泥濘　暖警推車助脫困

新加坡孕婦高雄旅遊...遭聯結車撞重傷！判賠1257萬

孫生不累了！母「無限犯罪」成通緝犯再竊LV包　法官加刑再判7月

賭客太多！鄰以為開私廚　自助餐吃到爽...警破門百萬鈔票滿天飛

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵　手機揭惡行

「你的XX我10年沒用」　她信南韓邪教拒行房...夫訴離獲准

反轉！遭警質問「吸毒？」　韓星控執法過當：是喝酒配抗憂鬱藥

嘉義女騎士深夜「連人帶車」墜水溝！救起無心跳　命危搶救中

網紅搭遊艇落海「螺旋槳削小腿」　三度控告駕駛殺人未遂

YTR聯名雞胸標100g　一量「只81g」她傻眼！廠商：失重20%正常

「關心青年」不能淪為口號 　台學聯邀市長候選人直球對決

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼　警冷回：報警幹嘛

卓文萱過2年「仍無法聽《愛的主旋律》」　悲求小鬼再入夢：很想你

林昀儒、廖振珽直落三力退哈薩克組合　闖進WTT挑戰賽男雙4強

「那個男人重返中職」不是洪一中　台鋼明揭曉：老球迷的回憶

台中KTV慶生變幹架！2男打到包廂外...2辣妹勸架飆罵「X你娘」

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

即／鹿港分局巡佐車禍重傷！留最後一口氣回家

即／桃園銘傳深夜氣爆　學生四散奔逃

即／台中健身女救回來了　初判腦動脈瘤破裂

撞擊瞬間曝光！名醫王群光「紅燈過馬路」遭撞亡

還原現場！健身女坐地休息　昏迷撞鐵架擦傷

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

即／台中烏日高鐵路一段橋下嚴重車禍！　1女明顯死亡

慶生飲酒吸笑氣　女驚覺被10人「趁機連結」

快訊／高雄蓮池潭驚傳浮屍　警消打撈中

桃園僑生無照闖燈！猛撞2機車「1女噴飛」不治

即／台中女「臥推槓鈴」命危　World Gym回應了

更多熱門

相關新聞

騎士閃紅燈一秒切換「輕功牽車飄」！網驚：是高手

騎士閃紅燈一秒切換「輕功牽車飄」！網驚：是高手

趕時間的狀況下，騎車遇到紅燈時都會讓人很緊張，一名網友貼出一段影片，有位騎士看到前方是紅燈，騎到一半後先將左腳落地，接著很順暢地下車，牽著車左轉過馬路，流暢完成動作，整個過程只花了6秒鐘，影片曝光後網友驚呼「高手在民間」，不過許多網友指責，「這是不良示範，超危險」。

僑生無照闖紅燈撞2機車　女騎士無呼吸心跳

僑生無照闖紅燈撞2機車　女騎士無呼吸心跳

熱褲妹開車誤信導航困深山產業道路

熱褲妹開車誤信導航困深山產業道路

看導航比追男生還難！　她心累求救

看導航比追男生還難！　她心累求救

叼菸騎車還逆向行駛攔查一聞多了這條罪

叼菸騎車還逆向行駛攔查一聞多了這條罪

關鍵字：

導航帶錯路馬尾女騎車陷泥濘解圍

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

浩子罕見火大當場變臉！

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

黃鴻升走2年「我們想你」！

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面