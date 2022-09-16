又是導航帶錯路！妙齡馬尾女騎車陷泥濘　暖警推車助脫困

▲妙齡女騎車訪友誤信導航不但迷路還陷泥濘中。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區1名20歲呂姓女子前往龍潭區訪友，卻誤信導航而迷途於茶園，又遇到積水泥濘產業道路，造成機車輪胎打滑無法自行脫困，請求警方協助，警方獲報隨即依報案人所陳述地點的茶園周邊地形及明顯特殊建築物，最後終於找到該名女騎士並協助將機車推至道路解圍。

▲▼暖警推車助解圍。（圖／龍潭警分局提供）

家住在桃園觀音區20歲呂姓女騎士表示，於15日獨自騎著機車從家裡要到龍潭地區訪友，沿途循著衛星導航引導路線行駛，卻莫名引導至偏遠山區產業道路，沿途沒有住戶都是茶園，恰巧又遇到道路積水，正想趕緊通過離開時，卻沒想到突然間機車輪胎打滑，並陷入泥濘的道路中熄火拋錨，機車動彈不得，在求助無門下只能報案請求警方協助。

龍潭分局高平派出所警員蔡孟霖及林維紘等2員接獲報案，根據呂女口述形容周邊地形地物，為十分偏僻的茶園，若不是在地員警或長期居住在附近的里民，根本無法知道確切的位置。員警在轄區數個茶園附近梭巡查看，最後終於在茶園深處聽見女子呼喊聲，循聲前往發現女子騎乘之機車陷入沼泥，車輪在泥地中打滑空轉進退兩難，所幸女子並未因機車打滑而受傷，合力一起將騎士之車輛拖離泥地，最後成功脫困。事後呂女不斷的對著處理員警說「人民保母；有您真好」，並頻頻鞠躬致謝。