女騎士訪友靠導航...誤入茶園陷泥淖　桃警及時解圍助脫困

▲桃園市呂姓女騎士昨（15）日下午騎車到龍潭區訪友，靠導航卻陷入茶園泥淖中，龍潭警分局員警到場協助解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓女騎士昨天下午獨自騎車到龍潭區訪友，但因路況不熟靠導航卻誤入偏僻茶園處，因最近連日降雨導致路面積水陷入泥淖中進退不得，機車輪胎因打滑無法前進，只好打電話給110求助。龍潭警分局據報趕往協助，將機車推出積水區再沿著茶園推行數百公尺到柏油路面順利解困，呂秀女騎士對員警熱心協助感謝不已。

▲龍潭警分局員警協助女騎士脫離茶園附近產業道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局高平派出所警員蔡孟霖及林維紘等2人昨天接獲民眾報案指稱，騎乘機車依衛星導航路線行駛，卻在龍潭山區茶園裡迷路，因路面積水泥濘，機車輪胎陷入泥淖打滑無法脫困，員警根據女騎士描述趕到現場，發現女騎士人車都陷入產業道路積水區。



警員蔡孟霖勘查附近地形與道路有一段不短距離，若非在地員警或長期居住里民，根本無法知道女騎士確切受困位置，2名員警接力將機車離泥淖中，成功推行數百公尺後解圍脫困，呂姓女騎士對2名員警熱心協助解困感謝再三。

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