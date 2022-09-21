國台辦談統一後怎實行「一國兩制」　財政收入盡用於改善民生

▲大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今日由國台辦副主任陳元豐介紹對台工作和兩岸關係發展情況。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

中共中央宣傳部今（21）早舉行「中國這十年」新聞發佈會，國台辦新聞發言人馬曉光提出「一國兩制」在台實現具體內容，包括台灣可以實行不同於大陸的制度、財政收入可以用於改善民生等。

▲ 國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光表示，實現「和平統一、一國兩制」後，「兩制」的實施會充分考慮台灣的現實情況，充分照顧台灣同胞的利益和感情，是和平、民主、善意、雙贏的方案，給台灣經濟社會發展和台灣同胞帶來實實在在的好處。

馬曉光接著指出，兩岸統一後，台灣可以實行不同於大陸的社會制度，台灣同胞可以在和平安寧的狀態下生活和工作；在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到保障。

馬曉光稱，兩岸統一後，台灣社會的經濟化、市場化會更加完善，台灣發展空間更大，創新活力更加生機勃勃，眾多難題可以在「應通盡通」得到解決，台灣財政收入盡可用於改善民生，統一後文化創造力得到充分發揚。

馬曉光強調，中國的統一不會損害任何國家的正當利益，包括其在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇。

▲陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

另外，國台辦副主任陳元豐介紹過去十年的對台工作，包括政治交往取得歷史性突破，推動實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、直接對話溝通；兩岸事務主管部門在共同政治基礎上，建立常態化聯繫溝通機制，實現互訪、開通熱線。

陳元豐接著指出，兩岸對話協商形成新局面；在大陸台胞逐步享受同等待遇和發展機遇，例如實行卡式台胞證，實現福建向金門供水等；兩岸貿易和台商對大陸投資顯著增長，2011年兩岸貿易額為1600.3億美元，2021年兩岸貿易額增至3283.4億美元，十年間翻了一番。

陳元豐介紹道，兩岸人員往來和各界交流持續擴大，例如舉辦海峽論壇、上海台北城市論壇、海峽青年論壇等活動，近3年受疫情影響，線上交流成為交流互動主要形式，台灣各界實際參與人數和線上可及人數屢創新高；反「獨」促統大勢不斷增強，依法打擊「台獨」頑固分子，有力震懾「台獨」分裂勢力。