國台辦：持續「精準打擊」台獨和關聯企業　追究刑事責任終生有效

▲大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

在今（21）早的「中國這十年」系列主題新聞發佈會上，國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，將繼續「精準打擊」台獨勢力和其關聯企業組織，包括禁止本人和家屬進入大陸、香港及澳門，追究台獨刑事責任終生有效等，之後還將推出遏止台獨的法治新舉措。

▲國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮表示，大陸對台獨和關聯企業實施懲戒，是維護兩岸關係發展和祖國統一，震攝台灣的台獨勢力，鼓舞國內外支持祖國統一的愛國人士，受到廣泛的支持和肯定。

朱鳳蓮指出，將持續實施「精準打擊」，對涉獨言論囂張、謀獨行經惡劣、依美謀獨活動猖獗的極少數台獨份子，禁止本人和家屬進入大陸、香港及澳門，限制關聯企業和大陸進行合作，絕不允許在大陸牟利，以及採取其他必要懲戒措施，追究刑事責任終生有效。

朱鳳蓮強調，大陸憲法、「反分裂國家法」及「國家安全法」等法律，對解決台灣問題、促進祖國統一已有明確規定，將繼續利用法治來打擊台獨分裂勢力，推進祖國統一，將根據形勢變化，推出反對和遏制台獨行徑的法治新舉措，堅決維護國家主權、安全及發展利益。

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