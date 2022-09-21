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女大生躲飯店廁所報案遭性侵！被2男丟包派出所...結局超展開

▲▼捷運西門站,西門捷運站,六號出口,6號出口,西門町,,。（圖／記者賴志昶攝）

▲2名男子遭控涉嫌性侵女大生，還把女方丟包派出所。（示意圖／記者賴志昶攝）

記者劉昌松／台北報導

1名女大生日前在酒吧被2名男子搭訕，之後3人一起到飯店開房間，女大生趁獨自在房內廁所的機會，用打110報案稱遭性侵，2男得知後，乾脆載她到西門町派出所外丟包。檢警調查時，2男堅稱大家是你情我願，絕無違反女大生意願，台北地檢署檢察官勘驗監視畫面，女大生進出飯店都是獨自行走，並無意識不清等情形，21日以罪證不足等理由，處分不起訴2男。

女大生指控，陳姓和彭姓男子趁她喝酒醉，把意識不清的她帶到飯店去性侵，等她醒來，發現自己和2個陌生男子共處一室，覺得遭人侵犯，因此跑到廁所去，用智慧手錶撥打緊急電話，向警方報案。

陳男和彭男則堅稱，沒有趁人之危，當晚3人都意識清楚，知道女大生報案後，他們在大半夜載女大生到台北市西門町的派出所，偏偏那間派出所不是24小時開門，他們只能按電鈴，向接線警員說明來意，後來女大生在派出所前大吵大鬧，他們覺得丟臉，所以丟下女大生就離開了。

檢察官依據雙方說法，調閱監視畫面，發現3人在到飯店前，曾進入便利商店買消夜，進房間時，女大生自行行走，不需要人攙扶，3人一起離開飯店時也無特殊異狀，檢察官認為無法證明女大生當時意識不清，且包括在超商採購時，有多次機會卻沒求救，最後以事證不足證明陳男和彭男違反與女大生意願發生性關係，或趁機性交等理由，處分不起訴。

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