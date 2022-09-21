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馬國女大生命案凶嫌送「量刑教化鑑定」　停審2、3個月還要花10萬

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲涉嫌擄殺長榮女大生的梁育誌（中）將送鑑定。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，2020年10月獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄走，性侵後殺人，橋頭地院今年3月認為他無教化可能，判處他死刑，褫奪公權終身，全案上訴高雄高分院後，梁育誌的律師抗辯，指原審未鑑定是否可教化就判死，有欠妥當，合議庭決定將梁育誌送有關單位做量刑教化鑑定，預估將需2、3個月，花費約10萬元。

這起震驚社會的案件發生在2020年10月28日晚間，台南長榮大學馬來西亞籍24歲女大生，從學校獨自返回租屋處時，遭嫌犯梁育誌擄走，先性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區！梁男供稱，他將鍾女擄上車時，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲涉嫌擄殺長榮女大生的梁育誌（中）將送鑑定。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

梁育誌被逮後辯稱沒有殺人之故意，僅是失手殺人，檢方認為梁嫌為滿足私慾，其於隨機挑選落單長榮女大生性侵未遂後，非但未有任何反省行為，反而變本加厲，再性侵殺害，且以繩結勒頭、毆打無反抗能力長榮女大生，使用此等令人髮指之凌虐手段，無理、任意剝奪無辜性命，完全無視過程中對方哭喊求饒之行為，偵結後依法對兇嫌梁育誌提起公訴，建請法院判處死刑。

馬國女大生命案橋頭地院在今年3月18日一審宣判，法官認為梁沒有教化的可能，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌，判處梁育誌死刑，依照刑事訴訟法的規定，全案依職權送上訴高雄高分院審理。另鍾女家屬附帶民事求償2000萬元部分，則由橋頭地院審理中。

高分院審理期間，梁育誌的律師抗辯，認為原審法院沒有送鑑定，就認定梁沒有教化可能，合議庭法官開庭討論後，決定送有關單位鑑定，鑑定小組成員將包括精神科醫生、律師、志工、教授、心理醫生等多人，預計需要2、3個月時間才能完成，費用約10萬元，這段時間將暫時不開庭。

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