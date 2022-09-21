高虹安戰學歷惹議！他批：就像有人炫耀智商157「是有多自卑？」

記者楊晏琳／綜合報導

民眾黨籍新竹市長參選人高虹安陷論文抄襲風波，昨召開記者會澄清，卻因「戰學歷」發言引起熱議。中原大學生物科技系副教授招名威也批她無聊，表示自己能理解好學歷的優越感，但「是有多自卑才會把這種心態表現出來？」

▲高虹安昨召開辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高虹安一席「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部要去台大灌水」發言，遭人砲轟是在戰學歷。招名威今也在臉書發文，認為戰完論文戰學歷真的很無聊，「學歷高低就是曾經的學習歷程，學歷好看固然內心爽，但也就是當時的運氣好而已，不然就是證明很會考試，啊不然咧？」

招名威還提到，北一女、台大去美國念辛辛那提大學真的也還好，「並不是大家想像的過關升級那種」，因辛辛那提的全球排名是191，只比台大的192高一名而已。表示留在台大唸書沒有比較差，去美國沒有念名校也沒多了不起，認為學歷真的不能代表什麼。

招名威直言，若大家那麼在意學歷，不如全台大學都改名台灣大學XX分部就好，以後大家都是台大畢業。並說到，能理解好學歷的優越感，「就像是有人一直炫耀智商157是一樣的」，但也狠酸，「會把這種優越感拿來輾壓別人的，這種人內心真的很脆弱，是有多自卑才會把這種心態表現出來？」

而經過一夜發酵，高虹安也已致歉，自認用詞不精準，讓中華大學師生有不舒服的感受。

►春風抽取衛生紙110抽x72包 超低價下殺只要1060元！

►疫情升溫！無線充電式「酒精噴霧槍」 餐廳、辦公室消毒超實用

►純白KN95醫用口罩久戴不悶熱 魚嘴設計不脫妝