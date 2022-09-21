王浩宇「點名1種人」最有出息　嗆高虹安：會念書沒啥了不起

▲王浩宇隔空嗆高虹安。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自王浩宇臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安昨先是召開記者會，大動作駁斥論文抄襲一說，結果又被質疑「戰學歷」。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇昨夜不禁感慨，「最有出息的，常常是那些成績不好的。」

高虹安砲火猛烈的澄清記者會，獲得不少讚賞，但同時又開啟另一波戰役，認為她態度高傲、在戰學歷。王浩宇昨晚發文直呼，「學歷在台灣很被重視，但有學歷就一定會成功嗎？我認識的大老闆，大多數學歷都不是太好，很多都不會讀書。一個某大企業的老闆就說，小時候念放牛班，曾經被老師拿著掃把打屁股，說他一輩子都不會有出息。」

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王浩宇接著強調，「最有出息的，常常是那些成績不好的。會念書，真的沒什麼了不起的，當妳不是立委之後，大家能記得妳什麼？」

▲他直言，「最有出息的，常常是那些成績不好的」。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

這番話掀起兩派論戰，有網友幫腔直呼，「有啊！記得她是曾經臭屁自己台大第一名畢業那個」、「她真的是太搖擺了」、「最好笑的是中華大學是自己的選區，嫌票太多」。

但也有人忍不住反嗆，「問題是你寫的英文是英文嗎？錯誤立現，難怪無法在美國生存，被淘汰出局」、「從來不覺得你的英文程度有多好？唬爛程度是一流的」、「被退學+被罷免，真有出息」。

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