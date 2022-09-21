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九把刀弟弟被控「低買高賣」高中教材賺價差　處分結果出爐！

▲▼作家九把刀弟弟柯景耀。（圖／翻攝自東港高中FB粉絲專頁）

▲作家九把刀弟弟柯景耀。（圖／翻攝自東港高中FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

作家九把刀的弟弟柯景耀任職於高雄某高中，負責教授「生活科技課程」，不過卻被投訴，他要求學生買的材料包費用，高於在網路上的市價，疑有「低買高賣」賺取差價的狀況。對此，該校將此案送教師考核會後，柯被記申誡一次；高雄市教育局則說，法務部調查局高雄市調查處已介入偵辦。

柯景耀被投訴指控，他在任職的某高中「生活科技課程」中，要求學生購買材料包，費用約370元至830元不等，每學期經手金額高達18、19萬元。然而他卻規避《採購法》未按程序公開招標，且被發現販售給學生的價格高於網路上的市價，疑似有賺取價差嫌疑。

高市教育局接獲民眾陳情後，要求校方依相關程序辦理，該高中也依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」辦理，召開校事會議並籌組調查小組調查處理。該案目前已調查處理完畢，總計訪談9名教職員、14名學生及當事人。

▲▼作家九把刀弟弟柯景耀。（圖／翻攝自東港高中FB粉絲專頁）

▲柯景耀遭投訴低買高賣高中教材，遭到校方記申誡一次。（圖／翻攝自東港高中FB粉絲專頁）

經查，柯景耀代購材料的過程及方式未臻透明確有引起爭議，但並無強制學生購買其準備的材料包，也無因此影響學生作品分數的情況；另查相關材料費單據，收費與支出也相互符合。

教育局表示，全案經校事會議決議，該師涉有「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」情況，並召開教師成績考核委員會，決議該師處理業務失當，並續行懲處。教育局已函請學校應確時遵守相關課程計畫、收費事宜，並提由相關委員會審議，以杜爭議。

另外，全案也經法務部調查局高雄市調查處函請校方提供全案處理情形，包含柯師授課情形、材料費收取明細、調查報告及相關會議紀錄等，教育局也督請學校續依調查處依法辦理。

校方則強調，這案前後經過6次調查小組會議，教師考核會決議，柯師符合公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第6條第2項第6款第2目「處理業務失當，或督察不週，有具體事實」，雖有失當，但情節非重大，申誡一次。

校方強調，本校已加強宣導要求學校教師收取學生課程材料費，應公開透明及合法程序，以杜爭議。

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