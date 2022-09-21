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ET專訪／下一個4年高雄會如何？　陳其邁要讓年輕人這樣過日子

採訪：吳奕靖、賴文萱、許宥孺、許展溢、陳宏瑞

文稿：賴文萱

攝影：吳奕靖

▲▼民進黨高雄市長參選人陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪 。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳其邁談下一個4年對高雄的展望，讓年輕人有更多發展機會，減輕年輕人的負擔，是一大重點目標。（圖／記者許宥孺攝）

「未來幾年對高雄轉型至關重要，一定要抓住機會，一次讓高雄從重工業城市轉型成高科技智慧城市。」民進黨高雄市長陳其邁在接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，不談未來選戰怎麼打，而是侃侃而談他心中對於高雄下一個4年的藍圖願景，以及要給年輕人的美好未來。

下一個4年高雄會如何？陳其邁要讓年輕人這樣過日子

緊緊緊！這是陳其邁上任後，一路以來秉持的施政風格，在面對年底將拼競選連任，他依然不疾不徐強調「市政優先」，因為2年來，他每天都在跟時間賽跑，全力拚市政。陳其邁說，他常常講機會是留給準備好的人，一個城市若沒做好準備，當機會來的時候就會擦肩而過，對於城市發展過程來說，讓一個城市不斷持續活化、不斷前進非常重要。

「讓年輕人有更多發展機會，減輕年輕人的負擔，是下一階段4年的一大重點。」陳其邁說，透過招商引資、擴大投資、產業轉型，創造更優質、更多工作機會，吸引北漂青年、不同國家的人才來到高雄，是一大目標。有了好的工作機會後，年輕人回到高雄要有好的生活，當然就得有好的教育、托育等等的系統去支持，也要幫助他們改善居住品質，減輕負擔。

▲陳其邁專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲透過招商引資、擴大投資、產業轉型，陳其邁創造更優質、更多工作機會，吸引北漂青年、不同國家的人才來到高雄。（圖／記者吳奕靖攝）

因此，陳其邁上任後全力推動社會住宅，他說，他上任前社宅規劃數只有481戶，上任後短短2年，到今年底已經會有7000戶動工，下一個4年社宅興建數更將達到1萬5千戶。

▲▼高雄社宅鳳松鳳誠安居動土典禮。（圖／高雄市政府都發局提供）

▲陳其邁上任後全力推動社會住宅，圖為高雄社宅鳳松鳳誠安居動土典禮。（圖／高雄市政府都發局提供）

「高雄是全台第一個把全部囤房稅作為租金補貼財源的縣市！」陳其邁自豪地說，他要透過將囤房稅收入轉為青年租金補貼，也就是說，在高雄只要薪水在5萬467元以下，就享有租金補貼，這樣就能減輕年輕人的負擔。而平價的教保服務現在已達90%，公共化教保服務也達40%，未來還要持續擴大培育雙語師資，去增加包含本國籍、外國籍人才，改善教學環境。

這些對於年輕家長來講，都是他們最關心的重點。陳其邁強調，要讓他們在高雄工作，生活可以有更好的品質、更低的負擔，也可以很安心來追求自己的夢想。

捷運路網成形　高雄更具國際城市規模

高雄的城市建設，4大捷運路網很重要。陳其邁提到，交通建設引導城市發展，所以讓更多公共服務伴隨交通服務，就可以提供給市民朋友更便捷的生活。他舉例，現在選在捷運站周遭興建社會住宅或是青年住宅，這樣市民要上班就會很方便；未來更多的托育跟運動中心也會跟交通建設結合，捷運黃線以後會經過澄清湖棒球場，大家就能像紐約大都會球場一樣，看球只要搭捷運就好。

▲陳其邁專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁提到，交通建設引導城市發展，所以讓更多公共服務伴隨交通服務，就可以提供給市民朋友更便捷的生活。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁也分享，高雄捷運黃線跟台中捷運藍線本來進度差不多，都在可行性評估階段，但是透過一直緊緊緊！趕進度！針對每個環節列案追蹤，現在黃線在今年底就會動工。捷運紅線到林園的程序，在短短2年內，也從可行性評估、綜合規畫、環評，走到行政院已準備通過國發會的審議，馬上就要核定，預計今年底、明年初也要動工。

藉由捷運路網的興建，可以讓高雄過去城鄉差距比較大的地區發展更繁榮，此外，一方面也能增加捷運收益，二方面在路網成形後，高雄就更具國際城市的規模，這是他一直努力在做的。

關鍵轉型機遇期，高雄要一次從重工業城市晉身智慧城市！

「熟悉高雄百年發展歷史的人就知道，高雄以前是漁村，在民國60年左右歷經十大建設後，到現在已經又過了50年，現在來到一個轉型機遇期，一定要抓準機會，全力衝刺跟時間賽跑。」

▲台積電在楠梓廠區預定地的水，專家說話是：「自然現象」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄楠梓產業園區動土，以迎接台積電設廠 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台積電在楠梓廠區預定地的水，專家說話是：「自然現象」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而機會是什麼？陳其邁解釋，從2018年中美貿易戰，到疫情、再到俄烏戰爭，國際經濟戰略版圖變動，全球供應鏈重組速度非常快，所以一定要先超前部署做好準備，不然等到大家要投資高雄的時候，哇！你沒有地！等到5、6年後，科學園區弄好、土地弄好，這個機會已經跑到東南亞或是美國、日本其他地方。

「我們要抓住這個機會！因為未來這幾年，對高雄轉型來講至關重要」，陳其邁說，機會不會常常來敲門，但當機會來的時候就要把握住。產業轉型跟城市轉型這兩者也必須要緊密結合，才能在全球產業變化的時候，找到企業的需求，也找到高雄的定位，這樣在面對城市發展時，目標就不會模糊掉或者不知所措。

▲▼85大樓,台灣房屋,房價,亞洲新灣區,腰斬,《591房屋交易網》,《樂屋網》。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄亞洲新灣區的5GAIoT園區，是台灣未來轉型之要。（圖／記者陳建宇攝）

他提到，高雄亞洲新灣區的5GAIoT園區，是台灣未來轉型之要，因為5GAIoT在製造、醫療各領域的應用，會改變未來很多人民的生活。像台灣「電子五哥」，原來是代工生產，不過現在這些廠幾乎都移到國外，國內就必須進行研發、教育、服務的提供。

配合全球產業的轉型，高雄就是要抓住這個機會，一次讓高雄從重工業城市轉型到智慧城市，晉身高科技、高階製造中心。陳其邁強調，擁有全球最強半導體產業，再配合整體供應鏈相關重組，高雄市的城市轉型就可以跟上國際腳步。

改善空汙　高雄邁向2050淨零探排城市

陳其邁觀察到，全球產業轉型有兩個趨勢，一個是數位轉型，另一個就是淨零轉型，而這一兩年，大家對於企業落實ESG責任，也很關注。所以高市府配合2050淨零排放目標，加速在產業、能源、社會、生活推動4大轉型，一方面希望高科技產業進駐，另一方面，這對於環境永續、生活品質的提升也會有正面幫助。

陳其邁說，在這次會期有提出淨零條例，整合民間跟產業界意見後，希望能夠盡速送到議會審議。高雄產業特殊，工業部門、能源部門就佔了碳排放總量的82%，配合這個特性，市府也擬定好到2050年淨零排放的路徑，包含加強包含燃煤電廠提前除役，也同步加強包含汽電共生廠的脫碳、脫煤目標。

▲陳其邁專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁強調，城市轉型要配合整個國際情勢變化來做調整，與時俱進，城市才能永續發展。（圖／記者吳奕靖攝）

針對不同部門擬定具體可行的淨零目標，對於高雄未來在城市轉型之後，環境、生活也能夠達到聯合國17項永續發展目標（SDGs），讓高雄成為宜居好生活的城市。

陳其邁最後強調，一個城市不是說只要光有建設而已，還要按照期程到位，配合整個國際情勢變化來做調整，與時俱進，城市才能永續發展。

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