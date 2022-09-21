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男友家庭超亂！爺爸外遇「親兄妹搞曖昧」　她傻眼：還要嫁嗎

一名女網友抱怨男友的家庭關係很亂。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲女網友抱怨男友的家庭關係很亂，讓她對結婚卻步。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

一名女網友抱怨表示，男友的家庭關係很亂，不僅爺爺在外面有家庭，爸爸也外遇，且最扯的是親哥哥跟親妹妹竟有曖昧情愫，讓她相當傻眼，無奈表示「我不能接受他哥跟他妹這樣，是不是就不要嫁了？還是盡量離得遠遠的就好？」

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，男友的家庭關係很亂，爺爺在外面有家庭，「每天回家幾個小時，很少跟奶奶睡，想回家就回家，不想回家就不回家，奶奶就默默忍受幾十年，全家人也讓爺爺這樣把家當旅館來去自如」，她也因此很心疼奶奶，所以經常買補品給對方。

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原PO指出，男友的爸爸曾經外遇，後來卻又求媽媽回來復合；更扯的是，男友告訴她親妹妹已經嫁人了，卻又和自己的親哥哥曖昧，哥哥還會用「寶貝」、「小公主」、「女朋友」來稱呼妹妹，讓她相當傻眼，「我不想跟他哥妹ㄧ起吃飯，男友就不高興我不喜歡他的家人，有沒有搞錯，看到他們的臉就想到他們倆牽手相依偎在一起的畫面，還要我跟他們吃飯，你不阻止，還要我接受。」

原PO表示，男友的妹妹除了會PO和哥哥出遊的親密照，還會亂講她的壞話，「不知道哪裡有毒菇板，要把這個女人很亂的行為全講ㄧ遍，她還有其他很亂的事跡，她父母都還不知道的」，讓她無奈嘆「我不能接受他哥跟他妹這樣，是不是就不要嫁了？還是盡量離得遠遠的就好？」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「可以把這種畫面當正常的男友，也不是正常人吧？」、「建議分開，如果像你說的這樣，這家子以後報應很多會連累到你」、「別嫁了吧！下一個會更好」、「不止不要嫁，還要撇清遠離才可以啊」、「考慮清楚吧⋯⋯感覺案情不單純，搞好你男朋友，也跟他妹有一腿，是在試探你的底線」。

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